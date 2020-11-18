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Национальная валюта Узбекистана — сум

Из госбюджета Узбекистана расхищено свыше 260 млрд сумов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15432372/Iz-gosbyudzheta-Uzbekistana-raskhischeno-svyshe-260-mlrd-sumov.html

В большинстве случаев нарушения были связаны со злоупотреблением служебным положением, мошенничеством и с искусственным завышением цен госзакупок.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. За первые 10 месяцев текущего года Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре было выявлено 436 фактов хищения бюджетных средств в размере 260 млрд сумов. 

Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Андижанском ЦСЭБ выявлено хищение почти на 160 млн сумов

Как сообщает начальник департамента Фархад Очилов, 89 нарушений были связаны со злоупотреблением служебным положением и мошенничеством. Отмечается, что в большинстве случаев преступные операции совершались сотрудниками органов государственной власти.

Кроме того, установлено 27 фактов нарушений, связанных с искусственным завышением цен госзакупок. Данные противозаконные действия чаще всего фиксировались в сфере образования, здравоохранения, топливно-энергетической, культурной и других областях.

Поимом этого, в сфере строительства также выявлено 187 преступлений — они нанесли госбюджету ущерб в размере 60 млрд сумов. Ещё в 27 случаях хищения бюджетных средств были обнаружены при строительстве и реконструкции социальных объектов.

Теги:
Узбекистан, хищение госсобственности, хищение, госбюджет



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