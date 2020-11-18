Из госбюджета Узбекистана расхищено свыше 260 млрд сумов

В большинстве случаев нарушения были связаны со злоупотреблением служебным положением, мошенничеством и с искусственным завышением цен госзакупок.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. За первые 10 месяцев текущего года Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре было выявлено 436 фактов хищения бюджетных средств в размере 260 млрд сумов.

Как сообщает начальник департамента Фархад Очилов, 89 нарушений были связаны со злоупотреблением служебным положением и мошенничеством. Отмечается, что в большинстве случаев преступные операции совершались сотрудниками органов государственной власти.

Кроме того, установлено 27 фактов нарушений, связанных с искусственным завышением цен госзакупок. Данные противозаконные действия чаще всего фиксировались в сфере образования, здравоохранения, топливно-энергетической, культурной и других областях.

Поимом этого, в сфере строительства также выявлено 187 преступлений — они нанесли госбюджету ущерб в размере 60 млрд сумов. Ещё в 27 случаях хищения бюджетных средств были обнаружены при строительстве и реконструкции социальных объектов.