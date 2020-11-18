Федерация мигрантов России объявила конкурс на создание гимна

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Федерация мигрантов России (ФМР) объявила конкурс на создание гимна. Участником может стать каждый желающий, причем с любым количеством работ.
Условия:
- текст в стихотворной форме на русском языке;
- объем — не менее 12 строк (два куплета и припев).
"Важно, чтобы текст гимна отображал цели и ценности нашей организации, идею многонациональной дружбы и сотрудничества в России", — говорится в публикации.
В пресс-службе попросили присылать свои варианты до 25 декабря на электронную почту region@fmr-online.ru.
Главный приз конкурса — экскурсионная поездка по Москве и возможность лично встретиться с президентом ФМР Вадимом Коженовым.