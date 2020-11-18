Федерация мигрантов России объявила конкурс на создание гимна

В ходе проведенного исследования также выяснилось, что в городе спортивному образу жизни отдают предпочтение 60,6% жителей, в то время как в сельской местности приверженцев физкультуры оказалось только 57,2%.

Хоким города отметил, что не видел ни одного волонтера, который поднес бы тазик и помыл бы ноги мылом престарелому человеку, лежащему дома. По его словам, все заняты доставкой сумок с вещами.