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Барды во время выступления на фестивале авторской песни

Федерация мигрантов России объявила конкурс на создание гимна

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15432892/Federatsiya-migrantov-Rossii-obyavila-konkurs-na-sozdanie-gimna.html

Главный приз — экскурсионная поездка по Москве и возможность лично встретиться с президентом ФМР Вадимом Коженовым.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Федерация мигрантов России (ФМР) объявила конкурс на создание гимна. Участником может стать каждый желающий, причем с любым количеством работ.

Условия:

  • текст в стихотворной форме на русском языке;
  • объем — не менее 12 строк (два куплета и припев).
"Важно, чтобы текст гимна отображал цели и ценности нашей организации, идею многонациональной дружбы и сотрудничества в России", — говорится в публикации.

В пресс-службе попросили присылать свои варианты до 25 декабря на электронную почту region@fmr-online.ru.

Главный приз конкурса — экскурсионная поездка по Москве и возможность лично встретиться с президентом ФМР Вадимом Коженовым.

Теги:
Федерация мигрантов России, Россия, Конкурс, гимн



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