Узбекистан и Казахстан восстановят смытые наводнением пограничные столбы

Правительственные делегации двух республик 12-17 ноября провели заседание в Гулистане.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан и Казахстан вместе восстановят пограничные столбы, которые смыло наводнением в результате прорыва дамбы в мае 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

По данным пресс-службы, соответствующая договоренность была достигнута во время заседания правительственных делегаций, прошедшего в Гулистане 12-17 ноября.

Совместная демаркационная комиссия обсудила подготовку проектов итоговых документов демаркации государственной границы на участок в пределах Мангистауской области Казахстана с Каракалпакстаном в Узбекистане.

Комиссия обследовала отдельные участки казахстанско-узбекской государственной границы в пределах Туркестанской области Казахстана, которая граничит с Сырдарьинской и Джизакской областями Узбекистана, для восстановления пограничных столбов, поврежденных в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года.

В результате ЧП, напомним, были подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе южные районы Казахстана.