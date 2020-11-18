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Узбекистан и Казахстан восстановят смытые наводнением пограничные столбы

Пресс-служба ГПС Кыргызстана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15433046/Uzbekistan-i-Kazakhstan-vosstanovyat-smytye-navodneniem-pogranichnye-stolby.html

Правительственные делегации двух республик 12-17 ноября провели заседание в Гулистане.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан и Казахстан вместе восстановят пограничные столбы, которые смыло наводнением в результате прорыва дамбы в мае 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

По данным пресс-службы, соответствующая договоренность была достигнута во время заседания правительственных делегаций, прошедшего в Гулистане 12-17 ноября.

Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Число обвиняемых в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17
Совместная демаркационная комиссия обсудила подготовку проектов итоговых документов демаркации государственной границы на участок в пределах Мангистауской области Казахстана с Каракалпакстаном в Узбекистане.

Комиссия обследовала отдельные участки казахстанско-узбекской государственной границы в пределах Туркестанской области Казахстана, которая граничит с Сырдарьинской и Джизакской областями Узбекистана, для восстановления пограничных столбов, поврежденных в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года.

В результате ЧП, напомним, были подтоплены несколько населенных пунктов, в том числе южные районы Казахстана.

Теги:
госграница, граница, демаркация, Узбекистан, Казахстан



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