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МИД Узбекистана обратился к согражданам, находящимся в Турции

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15435239/MID-Uzbekistana-obratilsya-k-uzbekistantsam-nakhodyaschimsya-v-Turtsii.html

Для школьников и студентов дистанционное обучение продлевается до конца 2020 года. Остается в силе запрет на курение сигарет на улице.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанцев, находящихся или планирующих посетить Турцию, призвали к осторожности в связи с ужесточением карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа COVID-19, сообщает пресс-служба МИД республики.

© Sputnik / AFK Sistema
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Новые ограничения вступят в силу с 20 ноября 2020 года.

Теперь не рекомендуется выходить на улицу не только людям старше 65 лет, но также и жителям младше 20 лет.

В стране частично запретили выходить из дома в выходные дни. Покидать жилище разрешают только с 10.00 до 20.00 по местному времени.

Общественные заведения, рынки, торговые центры, магазины, рестораны, кафе, парикмахерские будут работать с 10.00 до 20.00 в течение недели. Ресторанам предписано осуществлять только доставку по предварительному заказу. Кинотеатры закрыты до конца года. Использование игровых и спортивных площадок запрещено. Все спортивные соревнования в стране по-прежнему будут проводиться без зрителей.

Для школьников и студентов дистанционное обучение продлевается до конца 2020 года. Остается в силе запрет на курение сигарет на улице.

Международный аэропорт имени Ататюрка
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Кроме того, местные органы власти имеют право ввести дополнительные меры ограничения в зависимости от эпидемической обстановки. В частности, власти Стамбула, на который приходится до половины всех случаев заболевания коронавирусом в Турции, закрывают с 19 ноября 2020 года музеи и центры искусств, бассейны и концертные залы.

В этой связи, посольство призывает граждан Узбекистана, временно пребывающих, обучающихся, работающих и постоянно проживающих в Турции, или планирующих путешествие в эту страну, учитывать указанные ограничительные меры, беречь свое здоровье, соблюдать все требования официальных властей Турецкой Республики по защите населения от распространения коронавируса.

Теги:
Карантин, коронавирус, Турция, Узбекистанцы, МИД Узбекистана



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