В Узбекистане придумали, как повысить точность прогнозов погоды

Программа единой телекоммуникационной сети передачи данных позволит обмениваться гидрометеорологической информацией. Также будут внедряться международные правила обеспечения авиации метеорологической информацией.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан".

Основными причинами низкой эффективности гидрометслужбы являются неразвитость сети гидрометеорологических наблюдений, чрезмерная централизация подготовки прогнозов.

Для усовершенствования систем обеспечения гидрометеорологической и климатической информацией утверждены:

Концепция развития гидрометеорологической службы в 2020–2025 годах;

"Дорожная карта" по реализации Концепции в 2020–2022 годах;

Программа по расширению и автоматизации сети наблюдений Центра гидрометеорологической службы.

В двухмесячный срок будет разработана Программа единой телекоммуникационной сети передачи данных. Также необходимо внедрить международные правила обеспечения авиации метеорологической информацией.

При Узгидромете образуют "Центр развития информационных технологий в гидрометеорологии" (Метеоинфоком).

Центр должен использовать современные информационные и спутниковые технологии в получении, сборе и распространении гидрометеорологической информации.

С 2021/2022 учебного года в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека организуется факультет гидрометеорологии.

Планируется наладить сотрудничество с Российским государственным гидрометеорологическим университетом и другими зарубежными образовательными учреждениями.

Ташкентский гидрометеорологический колледж преобразуется в Ташкентский гидрометеорологический техникум.

Техникум будет выполнять функции Регионального учебного центра Всемирной метеорологической организации и готовить специалистов среднего звена для сферы.

Для материального стимулирования работников Узгидромета и Метеоинфокома предусматривается начиная с 1 января 2021 года:

применять с увеличением в два раза тарифные коэффициенты должностных окладов;

выплачивать ежемесячную надбавку за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования): от 2 до 5 лет – 0,2; от 5 до 10 лет – 0,3; от 10 до 15 лет – 0,4; от 15 до 20 лет – 0,5; от 20 до 25 лет – 0,6; более 25 лет – 0,7.

Национальная гидрометеорологическая служба объединяет более 330 пунктов, осуществляющих гидрометеорологическое наблюдение и мониторинг загрязнения окружающей природной среды.

Налажено производство свыше 240 видов прогнозной, спутниковой, аналитической, специализированной и справочной гидрометеорологической продукции.