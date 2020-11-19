15:52 19 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.

РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

© Sputnik / Евгений Халдей
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15437469/RIA-Novosti-zapustilo-multimediynyy-proekt-o-Nyurnbergskom-protsesse.html

Нюрнбергский процесс признал ужасы, происходившие в годы войны, и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. "Нюрнберг. Начало мира" — такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия.

В его рамках на специальном портале с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.

© Sputnik / Евгений Халдей
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых бывшие руководители гитлеровской Германии.

Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье. 

Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

© Sputnik / Евгений Халдей
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.

Семьдесят пять лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие "мир" стало краеугольным.

Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.

"Проект "Нюрнберг. Начало мира" — не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это — живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это – возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945-го по октябрь 1946 года", — рассказал о новом историческом проекте РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© Sputnik / Виктор Кинеловский
В зале заседаний Международного военного трибунала. Нюрнбергский процесс.

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева: "Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач нашего проекта – объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов, сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов и восстановить таким образом историческую справедливость. В этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов и технических решений: в течение года пользователи смогут увидеть проект в виртуальной реальности, послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна".

© Sputnik / Виктор Кинеловский
Подсудимый Гесс зачитывает трибуналу свое заявление о том, что он больше не будет симулировать невменяемость, как он делал это ранее. Нюрнбергский процесс.

На протяжении года портал будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.

Руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова: "Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над ним непросто — мы каждый день смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек видеть не может, и то, от чего зал в Нюрнберге то молчал, то вставал. Один из журналистов дал в газету телеграмму: "Я больше не могу — нет слов", — и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны. Этот проект — в защиту жертв и нюрнбергского гуманистического консенсуса".

© Sputnik / Евгений Халдей
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. В зале суда.

В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы.

Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.

Проект проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды".

Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavrГосударственный исторический музейЕврейский музей и Центр толерантности

Проект создан при участии Мультимедиа Арт-Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории РоссииРоссийской государственной библиотекиМузея ПобедыЦентрального музея Вооруженных силРосархива, а также ГосфильмофондаМХАТа им. Горького и газеты "Правда".

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня".

Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета.

Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и YouTube составляет около девяти миллионов подписчиков.

Теги:
РИА Новости, история, Вторая мировая война, Нюрнбергский процесс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Европейский локдаун: что происходит сейчас в разных городах - фотолента
Миротворцы из РФ разминировали часть территорий в Нагорном Карабахе — видео
Порядок получения госуслуг при рождении младенца
Сервис с пеленок: как зарегистрировать новорожденного — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться