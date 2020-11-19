РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

Нюрнбергский процесс признал ужасы, происходившие в годы войны, и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. "Нюрнберг. Начало мира" — такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия.

В его рамках на специальном портале с четверга будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.

© Sputnik / Евгений Халдей Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых бывшие руководители гитлеровской Германии.

Истории проекта будут выходить как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье.

Значение Нюрнбергского процесса невозможно переоценить – именно он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

© Sputnik / Евгений Халдей Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.

Семьдесят пять лет назад были заложены основы современного мироустройства, в котором понятие "мир" стало краеугольным.

Сейчас, когда многие страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.

"Проект "Нюрнберг. Начало мира" — не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это — живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это – возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945-го по октябрь 1946 года", — рассказал о новом историческом проекте РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© Sputnik / Виктор Кинеловский В зале заседаний Международного военного трибунала. Нюрнбергский процесс.

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева: "Нюрнбергский процесс стал и первым шагом к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна из ключевых задач нашего проекта – объединить экспертные и документальные доказательства этих фактов, сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов и восстановить таким образом историческую справедливость. В этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов и технических решений: в течение года пользователи смогут увидеть проект в виртуальной реальности, послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна".

© Sputnik / Виктор Кинеловский Подсудимый Гесс зачитывает трибуналу свое заявление о том, что он больше не будет симулировать невменяемость, как он делал это ранее. Нюрнбергский процесс.

На протяжении года портал будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.

Руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова: "Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над ним непросто — мы каждый день смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек видеть не может, и то, от чего зал в Нюрнберге то молчал, то вставал. Один из журналистов дал в газету телеграмму: "Я больше не могу — нет слов", — и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны. Этот проект — в защиту жертв и нюрнбергского гуманистического консенсуса".

© Sputnik / Евгений Халдей Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года. В зале суда.

В основе проекта — свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы.

Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.

Проект проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды".

Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и Центр толерантности.

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