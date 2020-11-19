Голод не тетка: Узбекистан вошел в список стран с низким уровнем недоедания

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В глобальном индексе голода Узбекистан расположился на 30-м месте из 107 государств. Республика набрала 6,7 балла и вошла в число 47 стран с низким уровнем недостатка пищи.

Среди стран СНГ Казахстан занял 21 место (5,4 балла), Армения — 31-е (6,9 балла), Кыргызстан — 42 место (8,4 балла), Туркменистан — 52-е (11,1 балла).

Известно, что уровень голода измеряется по 100-балльной шкале, где 0 — лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худший.

Отмечается, что реестр определяется путем суммирования четырех показателей для каждой страны: недоедающее населения, дети в возрасте до 5 лет, страдающие от истощения; дети в возрасте до 5 лет с задержкой роста (что является признаком хронического недоедания); смертность детей в возрасте до 5 лет.