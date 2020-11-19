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Узбекский плов

Голод не тетка: Узбекистан вошел в список стран с низким уровнем недоедания

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201119/15437676/Golod-ne-tetka-Uzbekistan-voshel-v-spisok-stran-s-nizkim-urovnem-nedoedaniya.html

Среди стран СНГ Казахстан занял 21 место (5,4 балла), Армения — 31-е (6,9 балла), Кыргызстан — 42 место (8,4 балла), Туркменистан — 52-е (11,1 балла).

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В глобальном индексе голода Узбекистан расположился на 30-м месте из 107 государств. Республика набрала 6,7 балла и вошла в число 47 стран с низким уровнем недостатка пищи. 

Среди стран СНГ Казахстан занял 21 место (5,4 балла), Армения — 31-е (6,9 балла), Кыргызстан — 42 место (8,4 балла), Туркменистан — 52-е (11,1 балла).

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Известно, что уровень голода измеряется по 100-балльной шкале, где 0 — лучший результат (отсутствие голода), а 100 — худший.

Отмечается, что реестр определяется путем суммирования четырех показателей для каждой страны: недоедающее населения, дети в возрасте до 5 лет, страдающие от истощения; дети в возрасте до 5 лет с задержкой роста (что является признаком хронического недоедания); смертность детей в возрасте до 5 лет.

Теги:
голод, индексация, Узбекистан



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