В руководстве ГТК произошли кадровые изменения

В соответствии с указом президента в Государственном таможенном комитете произведен ряд назначений. Должностные лица уже приступили к исполнению своих обязанностей.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В территориальных таможенных управлениях в соответствии с указом президента произведен ряд назначений, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Подполковник таможенной службы Кутлимуратов Баходир Абдуллаевич занял пост начальника Бухарского областного таможенного управления. Ранее он работал начальником Навоийского областного таможенного управления.

Полковник Юсупов Дониер Таваккалжонович возглавил Навоийское таможенное управление. До назначения он был начальником Самаркандского областного таможенного управления.

Полковник таможенной службы Мирзарахимов Якуб Хакимович стал начальником Самаркандского областного таможенного управления. Прежде он занимал должность заместителя начальника Таможенного института по финансово-экономическим и хозяйственным вопросам.

Полковник таможенной службы Казаков Илхомбек Базарбаевич назначен начальником Хорезмского таможенного управления. До этого он работал первым заместителем начальника таможенного управления Республики Каракалпакстан.