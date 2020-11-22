Перебои с газом наблюдаются у 4% абонентов — заявили в АО "Худудгазтаъминот"

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В АО "Худудгазтаъминот" прокомментировали ситуацию с газом в регионах республики.
В компании объяснили, что из-за резкого похолодания суточное потребление "голубого топлива" в Узбекистане возросло с 46 до 70 миллионов кубометров.
Это, в свою очередь, существенно повысило нагрузку на работу сетей, газораспределительного оборудования.
Для координации этой деятельности был организован круглосуточный штаб, который в случае возникновения локальных аварий или технических неполадок готов их оперативно устранить.
Несмотря на то, что подготовка к осенне-зимнему периоду велась с марта, в ряде регионов страны отмечаются перебои с газом.
"Перебои с давлением отмечаются в отдельных махаллях и районах республики, общее количество абонентов природного газа, испытывающих сложности, составляет не более 4%. Налажен своевременный прием информации и механизм устранения возникающих сложностей с выездом на место специалистов соответствующих производственных служб", — заявили в АО "Худудгазтаъминот".
Министерство энергетики и АО "Узтрансгаз" принимают активные меры по повышению давления на газопроводах.
"В целях рационального использования имеющихся ресурсов и снижения потерь в каждом регионе проводятся соответствующие просветительские и разъяснительные работы, рейды по выявлению хищений газа отдельными хозяйствующими субъектами", — добавили в АО "Худудгазтаъминот".
Также в ряде районов наблюдается существенное превышение потребления газа отдельными домохозяйствами для обогрева птичников, теплиц, эксплуатации подпольных цехов по обжигу извести или другого газового оборудования.
При этом данные домохозяйства не включены в проекты газификации.
"Перерасход газа отдельными абонентами негативно влияет на обеспечение соседних домохозяйств, ближайших махаллей и района в целом", — подчеркнули в АО "Худудгазтаъминот".
Подобные проблемы наблюдаются в Ташкентском, Кибрайском, Зангиатинском, Пскентском и Паркентском районах.
В АО "Худудгазтаъминот" заявили, что решают каждый случай отдельно с выездом на место специалистов газоснабжающих организаций.
При возникновении проблем с газоснабжением в компании попросили обращаться по номерам телефонов: 1104, 71 200 08 04, 71 202 11 04, а также через общественные группы "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения", "ТЧСЖ и как с ним жить", "Коммуналка" в Facebook.
Список контактов региональных подразделений можно посмотреть здесь.
Как прокомментировали ситуацию в Антимонопольном комитете?
В АМК подтвердили, что в последнее время резко возросло количество жалов на низкое давление газа и отсутствие электричества.
"Если вы столкнулись с такой проблемой, просим обращаться в Антимонопольный комитет и Агентство по защите прав потребителей при нем", — говорится в сообщении ведомства.
Все телефоны работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00:
- 71 207-48-00;
- 1159.
Региональные управления:
- Ташкент: (+998) 71-233-76-86;
- Ташкентская область: (+998) 71 207-04-69;
- Андижан: (+998) 74-223-57-00;
- Бухара: (+998) 65-221-59-36;
- Джизак: (+998) 72-222-27-16;
- Кашкадарья: (+998) 75-225-11-17;
- Навои: (+998) 79-220-62-09;
- Наманган: (+998) 69-233-25-15;
- Самарканд: (+998) 66-233-07-63;
- Сурхандарья: (+998) 76-223-39-36;
- Сырдарья: (+998) 67-226-37-00;
- Фергана: (+998) 73-244-66-26;
- Хорезм: (+998) 62-228-51-15;
- Республика Каракалпакстан: (+998) 61-222-30-11.