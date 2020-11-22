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Перебои с газом наблюдаются у 4% абонентов — заявили в АО "Худудгазтаъминот"

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201122/15455877/Pereboi-s-gazom-nablyudayutsya-u-4-abonentov--zayavili-v-AO-Khududgaztaminot.html

В АО "Худудгазтаъминот" и Антимонопольном комитете также опубликовали список номеров, по которым необходимо обратиться в случае проблем с газом и электричеством.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В АО "Худудгазтаъминот" прокомментировали ситуацию с газом в регионах республики.

Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
В Ташкенте изменился тариф на отопление

В компании объяснили, что из-за резкого похолодания суточное потребление "голубого топлива" в Узбекистане возросло с 46 до 70 миллионов кубометров. 

Это, в свою очередь, существенно повысило нагрузку на работу сетей, газораспределительного оборудования.

Для координации этой деятельности был организован круглосуточный штаб, который в случае возникновения локальных аварий или технических неполадок готов их оперативно устранить. 

Несмотря на то, что подготовка к осенне-зимнему периоду велась с марта, в ряде регионов страны отмечаются перебои с газом. 

"Перебои с давлением отмечаются в отдельных махаллях и районах республики, общее количество абонентов природного газа, испытывающих сложности, составляет не более 4%. Налажен своевременный прием информации и механизм устранения возникающих сложностей с выездом на место специалистов соответствующих производственных служб", — заявили в АО "Худудгазтаъминот".

Министерство энергетики и АО "Узтрансгаз" принимают активные меры по повышению давления на газопроводах.

"В целях рационального использования имеющихся ресурсов и снижения потерь в каждом регионе проводятся соответствующие просветительские и разъяснительные работы, рейды по выявлению хищений газа отдельными хозяйствующими субъектами", — добавили в АО "Худудгазтаъминот".

Также в ряде районов наблюдается существенное превышение потребления газа отдельными домохозяйствами для обогрева птичников, теплиц, эксплуатации подпольных цехов по обжигу извести или другого газового оборудования.

При этом данные домохозяйства не включены в проекты газификации. 

"Перерасход газа отдельными абонентами негативно влияет на обеспечение соседних домохозяйств, ближайших махаллей и района в целом", — подчеркнули в АО "Худудгазтаъминот".

Подобные проблемы наблюдаются в Ташкентском, Кибрайском, Зангиатинском, Пскентском и Паркентском районах. 

Батарея
© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Платить за отопление можно будет только в определенные месяцы — проект

В АО "Худудгазтаъминот" заявили, что решают каждый случай отдельно с выездом на место специалистов газоснабжающих организаций.

При возникновении проблем с газоснабжением в компании попросили обращаться по номерам телефонов: 1104, 71 200 08 04, 71 202 11 04, а также через общественные группы "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения", "ТЧСЖ и как с ним жить", "Коммуналка" в Facebook.

Список контактов региональных подразделений можно посмотреть здесь.

Как прокомментировали ситуацию в Антимонопольном комитете?

В АМК подтвердили, что в последнее время резко возросло количество жалов на низкое давление газа и отсутствие электричества.

"Если вы столкнулись с такой проблемой, просим обращаться в Антимонопольный комитет и Агентство по защите прав потребителей при нем", — говорится в сообщении ведомства.

Все телефоны работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00:

  • 71 207-48-00;
  • 1159.

Региональные управления:

  • Ташкент: (+998) 71-233-76-86;
  • Ташкентская область: (+998) 71 207-04-69;
  • Андижан: (+998) 74-223-57-00;
  • Бухара: (+998) 65-221-59-36;
  • Джизак: (+998) 72-222-27-16;
  • Кашкадарья: (+998) 75-225-11-17;
  • Навои: (+998) 79-220-62-09;
  • Наманган: (+998) 69-233-25-15;
  • Самарканд: (+998) 66-233-07-63;
  • Сурхандарья: (+998) 76-223-39-36;
  • Сырдарья: (+998) 67-226-37-00;
  • Фергана: (+998) 73-244-66-26;
  • Хорезм: (+998) 62-228-51-15;
  • Республика Каракалпакстан: (+998) 61-222-30-11. 



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