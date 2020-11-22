Перебои с газом наблюдаются у 4% абонентов — заявили в АО "Худудгазтаъминот"

В АО "Худудгазтаъминот" и Антимонопольном комитете также опубликовали список номеров, по которым необходимо обратиться в случае проблем с газом и электричеством.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В АО "Худудгазтаъминот" прокомментировали ситуацию с газом в регионах республики.

В компании объяснили, что из-за резкого похолодания суточное потребление "голубого топлива" в Узбекистане возросло с 46 до 70 миллионов кубометров.

Это, в свою очередь, существенно повысило нагрузку на работу сетей, газораспределительного оборудования.

Для координации этой деятельности был организован круглосуточный штаб, который в случае возникновения локальных аварий или технических неполадок готов их оперативно устранить.

Несмотря на то, что подготовка к осенне-зимнему периоду велась с марта, в ряде регионов страны отмечаются перебои с газом.

"Перебои с давлением отмечаются в отдельных махаллях и районах республики, общее количество абонентов природного газа, испытывающих сложности, составляет не более 4%. Налажен своевременный прием информации и механизм устранения возникающих сложностей с выездом на место специалистов соответствующих производственных служб", — заявили в АО "Худудгазтаъминот".

Министерство энергетики и АО "Узтрансгаз" принимают активные меры по повышению давления на газопроводах.

"В целях рационального использования имеющихся ресурсов и снижения потерь в каждом регионе проводятся соответствующие просветительские и разъяснительные работы, рейды по выявлению хищений газа отдельными хозяйствующими субъектами", — добавили в АО "Худудгазтаъминот".

Также в ряде районов наблюдается существенное превышение потребления газа отдельными домохозяйствами для обогрева птичников, теплиц, эксплуатации подпольных цехов по обжигу извести или другого газового оборудования.

При этом данные домохозяйства не включены в проекты газификации.

"Перерасход газа отдельными абонентами негативно влияет на обеспечение соседних домохозяйств, ближайших махаллей и района в целом", — подчеркнули в АО "Худудгазтаъминот".

Подобные проблемы наблюдаются в Ташкентском, Кибрайском, Зангиатинском, Пскентском и Паркентском районах.

В АО "Худудгазтаъминот" заявили, что решают каждый случай отдельно с выездом на место специалистов газоснабжающих организаций.

При возникновении проблем с газоснабжением в компании попросили обращаться по номерам телефонов: 1104, 71 200 08 04, 71 202 11 04, а также через общественные группы "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения", "ТЧСЖ и как с ним жить", "Коммуналка" в Facebook.

Список контактов региональных подразделений можно посмотреть здесь.

Как прокомментировали ситуацию в Антимонопольном комитете?

В АМК подтвердили, что в последнее время резко возросло количество жалов на низкое давление газа и отсутствие электричества.

"Если вы столкнулись с такой проблемой, просим обращаться в Антимонопольный комитет и Агентство по защите прав потребителей при нем", — говорится в сообщении ведомства.

Все телефоны работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00:

71 207-48-00;

1159.

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