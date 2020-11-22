В Андижане школьников вывели на мороз без верхней одежды

Примечательно, что сами взрослые были одеты в пальто и куртки. На инцидент уже обратили внимание власти.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В социальных сетях распространились фотографии, на которых учащиеся андижанской школы №43 стоят на улице без верхней одежды.

Напомним, что на днях на улице произошло резкое похолодание, на снимке виднеется снег.

Тем не менее, ученики стоят в одних свитерах, в то время как взрослые, идущие по центру, одеты в пальто и куртки.

Ситуация тут же приковала внимание блогеров. Один из них, Нозим Сафаров, написал, что детей вывели на улицу в рамках агитационного мероприятия.

В Министерстве народного образования между тем заявили, что ранее глава ведомства Шерзод Шерматов предупреждал всех руководителей учебных учреждений о недопустимости подобных случаев.

В областном управлении народного образования, в свою очередь, отметили, что ситуация уже изучается, для этого создана специальная рабочая группа.