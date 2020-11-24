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Письменный набор главы государства

Сенат Узбекистана одобрил дату проведения еще одного праздника

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15465558/Senat-Uzbekistana-odobril-datu-provedeniya-esche-odnogo-prazdnika.html

Для вступления в силу документ должен быть подписан президентом и официально опубликован в установленном порядке.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Сенаторы одобрили дату празднования Дня профессиональных союзов Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минюста.

Соответствующий закон предусматривает установление 11 ноября Днем профессиональных союзов Республики Узбекистан.

Для вступления документа в силу он должен быть подписан президентом и официально опубликован в установленном порядке.

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В Министерстве юстиции напомнили, что сейчас в стране установлено 25 праздников, из них 9 – выходные дни, а 16 – профессиональные праздники, которые отмечаются без предоставления отдыха.

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Узбекистан, Совет Федерации профсоюзов Узбекистана, профсоюз



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