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Вакцина против новой коронавирусной инфекции

Российская вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95%

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15472000/Rossiyskaya-vaktsina-Sputnik-V-pokazala-effektivnost-vyshe-95.html

Расчет проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Эффективность вакцины от COVID-19 "Спутник V" на 42 день после первой инъекции превышает 95 процентов, говорится в ее Twitter-аккаунте.

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"Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 91,4 процента на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (седьмой день после получения второй иммунизации)… Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95 процентов", — говорится в публикации.

Расчет проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо, во второй контрольной точке — 39 заболевших добровольцев по состоянию на 23 ноября.

Соотношение группы плацебо к вакцинированной группе составляет 1 к 3.

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© Sputnik / Георгий Зимарев
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В настоящий момент в третьей фазе исследования вакцины "Спутник V" в России принимают участие 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировано более 22 тысяч добровольцев и более 19 тысяч добровольцев — первой и второй инъекцией.

"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

Теги:
коронавирус, пандемия, Россия, Вакцина



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