В Узбекистане за детский сад теперь можно платить удаленно

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов: скачать Payme, Click или какой-либо другой сервис, а затем подключить к нему пластиковую карту.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования объявили о новом способе оплаты за детский сад.

Теперь родители могут вносить ежемесячные платежи удаленно, не выходя из дома и не отвлекаясь от работы.

Перечислить деньги можно через платежную систему Payme, Click или же другие сервисы. Сперва необходимо скачать приложение сервиса, а затем подключить к нему пластиковую карту.

Ранее стало известно, что детские сады республики откроют к концу ноября.

"К началу работы и приему детей допустят только те ДОО, которые получат разрешение СЭС. При этом закрытыми все еще будут ДОО, в которых на данный момент ведутся строительные работы, проходящие реконструкцию, а также где были выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников", – отмечали в министерстве.

К настоящему моменту свою работу возобновили 89% государственных и 80% негосударственных ДОО.