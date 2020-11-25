В Учтепинском районе столицы отключат холодную воду

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. По причине неисправности на территории насосной станции "Ташмолоко" 26 ноября в Учтепинском районе столицы будет временно приостановлена подача холодной воды, сообщают в местном хокимияте.
Отмечается, что ремонтные работы продлятся с 09.00 до 21.00 часов.
Локация отключения воды
11-й квартал:
- дома № 1, 2, 8-20, 23-24, 28-50, 53, 56-64, 1А;
- ДОО №340;
- школа №74;
- Академический лицей;
- клиника "Чирой";
- профессиональный колледж;
- электрическая подстанция;
- ТЦ "Шухрат".
12-й квартал:
- дома № 1-12, 15-27, 6А,32-49, 50-51, 34A-34B,54-64;
- школы № 283, 189;
- музыкальная школа № 16;
- ДОО № 334, 328, 341;
- юридический колледж;
- урологический центр.
26-й квартал:
- дом № 10А;
- ГНИ;
- колледж дизайна.
В остальных многоэтажных домах 26 квартала ожидается частичное понижение напора подачи питьевой воды.
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.