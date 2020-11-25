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Сезонное отключение горячей воды

В Учтепинском районе столицы отключат холодную воду

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15479161/V-Uchtepinskom-rayone-otklyuchat-kholodnuyu-vodu.html

Подачу воды приостановят на 12 часов из-за неисправности на территории насосной станции "Ташмолоко".

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. По причине неисправности на территории насосной станции "Ташмолоко" 26 ноября в Учтепинском районе столицы будет временно приостановлена подача холодной воды, сообщают в местном хокимияте.

Отмечается, что ремонтные работы продлятся с 09.00 до 21.00 часов.

Локация отключения воды

11-й квартал:

  • дома № 1, 2, 8-20, 23-24, 28-50, 53, 56-64, 1А;
  • ДОО №340;
  • школа №74;
  • Академический лицей;
  • клиника "Чирой";
  • профессиональный колледж;
  • электрическая подстанция;
  • ТЦ "Шухрат".

12-й квартал:

  • дома № 1-12, 15-27, 6А,32-49, 50-51, 34A-34B,54-64;
  • школы № 283, 189;
  • музыкальная школа № 16;
  • ДОО № 334, 328, 341;
  • юридический колледж;
  • урологический центр.

26-й квартал:

  • дом № 10А;
  • ГНИ;
  • колледж дизайна.

В остальных многоэтажных домах 26 квартала ожидается частичное понижение напора подачи питьевой воды.

В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.

Теги:
Хокимият, Ташкент, холодная вода, отключение воды



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