В Учтепинском районе столицы отключат холодную воду

Подачу воды приостановят на 12 часов из-за неисправности на территории насосной станции "Ташмолоко".

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. По причине неисправности на территории насосной станции "Ташмолоко" 26 ноября в Учтепинском районе столицы будет временно приостановлена подача холодной воды, сообщают в местном хокимияте.

Отмечается, что ремонтные работы продлятся с 09.00 до 21.00 часов.

Локация отключения воды

11-й квартал:

дома № 1, 2, 8-20, 23-24, 28-50, 53, 56-64, 1А;

ДОО №340;

школа №74;

Академический лицей;

клиника "Чирой";

профессиональный колледж;

электрическая подстанция;

ТЦ "Шухрат".

12-й квартал:

дома № 1-12, 15-27, 6А,32-49, 50-51, 34A-34B,54-64;

школы № 283, 189;

музыкальная школа № 16;

ДОО № 334, 328, 341;

юридический колледж;

урологический центр.

26-й квартал:

дом № 10А;

ГНИ;

колледж дизайна.

В остальных многоэтажных домах 26 квартала ожидается частичное понижение напора подачи питьевой воды.

В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.