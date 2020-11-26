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Урожай томатов

Россия ввела запрет на ввоз томатов из Узбекистана — в них обнаружен тобамовирус

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15480262/Rossiya-vvela-zapret-na-vvoz-tomatov-iz-Uzbekistana--v-nikh-obnaruzhen-tobamovirus.html

Ограничения введены в целях предотвращения заноса и распространения вируса на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Россельхознадзор вводит запрет на ввоз на территорию РФ узбекских томатов и перцев из-за обнаружения в них карантинного заболевания — тобамовируса.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вводит с 26 ноября 2020 года запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из Ферганской области Республики Узбекистан. Такая мера принята в связи с обнаружением в томатах и перцах, поступивших из этого региона Узбекистана, вируса коричневой морщинистости плодов томата", — сообщили в ведомстве.

Эти ограничения призваны не допустить занос и распространение вируса на российской территории.

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В Россельхознадзоре пояснили, что вирусов коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино нет в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС.

Однако это не отменяет их вредоносности и опасности для тепличного овощеводства страны. 

В связи с этим с 27 июля 2020 года Россельхознадзор в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование, которое подразумевает, что в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих в РФ, не должно содержаться этих вирусов. 

Что это за вирус?

Вирус коричневой морщинистности плода (ToBRFV, представитель рода тобамовирусов) инфицирует овощные культуры, вызывая пятна на листьях и деформацию плода.

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Инфекция может оставаться в семенах растительном мусоре и загрязненной почве. 

Основными носителями вируса, как правило, являются два овоща — помидор и перец. 

Если зараженный плод попадет в промышленную теплицу, то это может привести к полной гибели в ней всех растений.

Причем на это уйдет всего лишь неделя.

Теги:
вирус, Россельхознадзор, запрет ввоза, запрет, овощи, Экспорт, импорт



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