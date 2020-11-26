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Госслужащих Узбекистана оценят по праву

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15483630/Gossluzhaschikh-Uzbekistana-otsenyat-po-pravu.html

Госслужащие должны будут проходить оценку уровня своих правовых знаний раз в три года. Осуществляет оценку Агентство развития государственной службы при президенте.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Руководители, заместители министерств, комитетов, агентств, включая министров и их заместителей, а также хокимы и замхокимы включены в перечень госслужащих, подлежащих обязательной оценке уровня знаний.

Эти меры предусматривает проект постановления Кабмина "О дополнительных мерах по повышению правовой грамотности государственных служащих", размещенный на портале СОВАЗ.

Кто в ответе за процесс

Госслужащие должны будут проходить оценку уровня своих правовых знаний раз в три года. Осуществляет оценку Агентство развития государственной службы при президенте.

Минюсту же поручено разработать не менее 300 тестовых вопросов и проводить мониторинг итогов оценки.

Как будут проходить тесты

Оценка проводится посредством тестирования онлайн. Госорганы ежеквартально составляют списки сотрудников, которые должны пройти тест, и передают их компетентному оператору.

Госслужащий может пройти тест в течение всего рабочего дня (с 9.00 до 18.00), выбрав удобное время. 

Тестовые вопросы составлены на узбекском и при необходимости на каракалпакском языке.

Что нужно знать, чтобы сдать тестирование

В вопросах учтены минимальные требования (знания Конституции, законов об обращении граждан, о коррупции, об административной и уголовной ответственности и других). При этом не будут требоваться знания даты принятия, порядкового номера статьи или части нормативно-правового акта.

Каждый сотрудник госслужбы отвечает на 40 тестовых вопросов в течение 80 минут. Каждый вопрос оценивается в 2,5 балла.

Успешно прошедшим оценку в личный кабинет направляется информация с QR-кодом.

Теги:
Узбекистан, госслужащие



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