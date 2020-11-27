В Кашкадарьинском управлении физической культуры и спорта новое назначение

Руководителем областной спортивной госструктуры стал Холматов Комил Турниязович. Ранее он работал директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Приказом министра физической культуры и спорта Узбекистана Холматов Комил Турниязович назначен руководителем Кашкадарьинского областного управления физической культуры и спорта.

Комил Холматов родился 7 мая 1966 года в Камашинском районе Кашкадарьинской области.

Он окончил Узбекский государственный институт физической культуры и Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им. Кары-Ниязи (аспирантура).

Министерство спорта Узбекистана Холматов Комил Турниязович

Трудовую деятельность начал в Ташкентском УВД. Затем работал заведующим Республиканским культурным центром "Байналминал". Позднее стал начальником организационно-кадрового отдела физкультурно-спортивного общества "Ёшлик" при Министерстве народного образования РУз. Также занимался преподавательской деятельностью в Узбекском государственном институте физической культуры. Кроме того, работал инструктором в Республиканской школе зимних и сложных видов спорта.

С 2018 года занимал должность директора Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам спорта.

С 1 июня 2020-го стал директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта.