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Работа клинической стоматологической поликлиники

The New York Times: у пациентов с COVID-19 начали выпадать зубы

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201127/15493518/The-New-York-Times-u-patsientov-s-COVID-19-nachali-vypadat-zuby.html

Пока еще нет доказательств тому, что есть связь между выпадением зубов и коронавирусом, однако специалисты считают подобную особенность отклонением от нормы.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Американское издание The New York Times рассказало о возможном последствии COVID-19.

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Так, в статье говорится, что у людей, переболевших коронавирусом, могут появиться стоматологические проблемы: заболевают десна и начинают выпадать зубы. 

Газета приводит историю жительницы Нью-Йорка Фары Хемили: женщина переболела COVID-19 весной, после чего у нее выпал зуб. Причем это произошло "без боли и крови".

Другие люди отметили, что после болезни зубы если не выпадали, то либо становились серыми, либо были подвержены сколам. Также у них повысилась чувствительность десен.

Мнений по этому поводу у специалистов много, и они разнятся.

Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что коронавирус не создает стоматологические проблемы, а лишь усиливает их, если такие уже имеются.

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Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли, в свою очередь, считает, что выпадение зубов без крови — это необычно.

По его словам, это указывает на то, что COVID-19 каким-то образом влияет на кровеносные сосуды в деснах. 

Пока таких случаев немного, и специалистам еще предстоит изучить все симптомы, которые появляются у переболевших пациентов спустя месяцы. 

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



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