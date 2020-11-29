Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 ноября

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось за воскресенье на 56 и достигло 72 809, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
Первый в стране случай COVID-19 выявили 15 марта. В октябре-начале ноября количество новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки после роста динамики в сентябре. Первый всплеск числа инфицированных в республике наблюдался в июле.
"По состоянию на 29 ноября 2020 года 14.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 72 809", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.
Скончались в общей сложности 608 человек.
Общее число победивших болезнь составляет 70 047, показатель выздоровления — 96 процентов.
На лечении находятся 2 154 пациента.
С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях. С 14 сентября начались занятия в школах в смешанном формате: дистанционно и в традиционной форме. С 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.
По последним данным ВОЗ, всего в мире выявлен 61 654 661 инфицированный (плюс 590 800 за сутки). Число жертв достигло 1 444 596.