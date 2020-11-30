В одном из районов Ташкента отключат холодную воду

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. На агрегате насосного сооружения "Ташмолоко" Учтепинского района столицы произошла техническая авария, сообщают в "Тошкент шахар сув таъминоти".
В связи с проведением ремонтных работ 1 декабря с 9.00 до 21.00 будет временно приостановлено водоснабжение.
Локация отключения воды
Массив 11:
- дома №1, 1А, 2, 8-20, 23, 24, 28-50, 53, 56, 57, 59-64;
- детский сад №340;
- школа №74;
- академический лицей;
- клиника "Чирой";
- колледж "Хунармандчилик";
- электроподстанция;
- торговый комплекс "Шухрат".
Массив 12:
- дома №1-12, 15-27, 32-51, 54-64; 6А, 34А, 34Б;
- школы №283, 189;
- музыкальная школа №16;
- детские сады №334, 328, 341;
- юридический колледж;
- урологический центр.
Массив 26:
- дом №10;
- ГНИ;
- дизайнерский колледж.
В остальных многоэтажных домах, расположенных в массиве 26, ожидается понижение давления подачи питьевой воды.
В компании принесли извинения за временные неудобства.