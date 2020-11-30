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Кран в ванной комнате, архивное фото

В одном из районов Ташкента отключат холодную воду

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201130/15505048/V-odnom-iz-rayonov-Tashkenta-otklyuchat-kholodnuyu-vodu.html

В связи с проведением ремонтных работ 1 декабря с 9.00 до 21.00 водоснабжение будет временно приостановлено в нескольких массивах столицы.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. На агрегате насосного сооружения "Ташмолоко" Учтепинского района столицы произошла техническая авария, сообщают в "Тошкент шахар сув таъминоти".

В связи с проведением ремонтных работ 1 декабря с 9.00 до 21.00 будет временно приостановлено водоснабжение.

Локация отключения воды

Массив 11:

  • дома №1, 1А, 2, 8-20, 23, 24, 28-50, 53, 56, 57, 59-64;
  • детский сад №340;
  • школа №74;
  • академический лицей;
  • клиника "Чирой";
  • колледж "Хунармандчилик";
  • электроподстанция;
  • торговый комплекс "Шухрат". 

Массив 12:

  • дома №1-12, 15-27, 32-51, 54-64; 6А, 34А, 34Б;
  • школы №283, 189;
  • музыкальная школа №16;
  • детские сады №334, 328, 341;
  • юридический колледж;
  • урологический центр.

Массив 26:

  • дом №10;
  • ГНИ;
  • дизайнерский колледж.

В остальных многоэтажных домах, расположенных в массиве 26, ожидается понижение давления подачи питьевой воды.

В компании принесли извинения за временные неудобства.

Теги:
Ташкент, отключение воды



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