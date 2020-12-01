Узбекистанцев предупредили о новых ограничительных мерах в Турции

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал общественность об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Посольство призывает граждан Узбекистана, временно пребывающих и постоянно проживающих в Турции, учитывать новые указанные ограничительные меры, сообщает "Дунё".

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал общественность об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В частности, принято решение о введении с 1 декабря следующих дополнительных ограничений:

— в будние дни вводится комендантский час. С 21.00 вечера до 5.00 нельзя будет выходить на улицу;

— в выходные дни, начиная с вечера пятницы 21.00 и до утра понедельника 5.00, также нельзя находиться на улице;

— на похоронах и свадьбах могут присутствовать не более 30 человек;

— все государственные учреждения будут функционировать в рабочие дни только с 10.00 до 16.00;

— граждане старше 65 лет и младше 20 лет не могут пользоваться общественным транспортом. Они могут находиться на улице в будние дни с 10.00 до 13.00, исключением является пятница. Разрешается посещение джума-намаза. Вне комендантского часа в будние дни дети и пенсионеры могут передвигаться по городу на личном транспорте с 5.00 до 21.00.

Также запрещается принимать гостей, устраивать мавлиды, вечеринки, празднования, в том числе и Нового года.

Продуктовые магазины, мясные, фруктово-овощные лавки, а также другие магазины, осуществляющие доставку на дом, смогут продолжить работу в выходные дни, а вот кинотеатры будут закрыты до конца года. Также будут закрыты сауны, хамамы и луна-парки.

Более того, теперь в Турции запрещено использование игровых и спортивных площадок, а для школьников и студентов дистанционное обучение продлевается до конца 2020 года.

"Если у человека на руках есть билет на самолет или поезд, то он сможет воспользоваться личным или общественным транспортом для того, чтобы добраться до аэропорта или вокзала", - говорится в сообщении.

А вот для того чтобы воспользоваться общественным транспортом, войти в торговый центр, больницу, государственные учреждения, вам потребуется HES-код. Это касается как граждан Турции, так и тех, у кого имеется вид на жительство (икамет).