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Дорожные знаки на строительстве трассы

В Ташкенте до конца года закрыли часть улицы Фаргона йули

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Из-за проведения ремонтных работ, до 31 декабря 2020 года будет частично недоступна для движения часть улицы Фаргона йули, находящаяся вблизи Пожарно-спасательной части.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Ташкенте до конца года закрыли часть улицы Фаргона йули, сообщает хокимият.

"Из-за проведения ремонтных работ, до 31 декабря 2020 года будет частично недоступна для движения часть улицы Фаргона йули, находящаяся вблизи Пожарно-спасательной части (ориентир: ОАО "Ўзбек қоғози", бывшая фабрика УзБУМ)", – говорится в сообщении.

Поток автотранспорта, движущийся со стороны улицы Нукусской и МКАД в направлении Пожарно-спасательной части, будет направлен по улице Кушкуприк.

Направление потока автотранспорта, движущегося со стороны Пожарно-спасательной части в сторону МКАД и Нукусской, остается без изменений.

В Ташкенте до конца года закрыли часть улицы Фаргона йули
Хокимият Ташкента
В Ташкенте до конца года закрыли часть улицы Фаргона йули

В хокимияте рекомендуют водителям воспользоваться объездными путями во избежание возможных пробок.

Теги:
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