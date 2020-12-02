В Узбекистане разрешили приобщить к следствию прослушку

Теперь информация, полученная при прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, должна фиксироваться.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана были внесены изменения, касающиеся прослушки телефонов.

В соответствии с изменениями, в части 5 статьи 18 и части 1 статьи 87 слова "прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств" заменены словами "прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации".

"Теперь информация, полученная при прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации, должна фиксироваться (записываться). Зафиксированная информация (или запись) подлежит приобщению к протоколу следственных действий", - говорится в сообщении.

Также прослушивание переговоров не могут продолжаться более 6 месяцев, а лицо, проводившее прослушивание, составляет протокол с изложением содержания информации, имеющей отношение к делу. Запись переговоров, сообщений и данных опечатывается и приобщается к делу.

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Соответствующие изменения внесены в законы "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов" и "Об оперативно-розыскной деятельности".