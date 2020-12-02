18:58 02 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Телефонный разговор с тенью. Иллюстративное фото.

В Узбекистане разрешили приобщить к следствию прослушку

© Flickr / A National Acrobat
Общество
Получить короткую ссылку
54110
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201202/15521219/V-Uzbekistane-razreshili-priobschit-k-sledstviyu-proslushku.html

Теперь информация, полученная при прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, должна фиксироваться.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана были внесены изменения, касающиеся прослушки телефонов.

В соответствии с изменениями, в части 5 статьи 18 и части 1 статьи 87 слова "прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств" заменены словами "прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации".

"Теперь информация, полученная при прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации, должна фиксироваться (записываться). Зафиксированная информация (или запись) подлежит приобщению к протоколу следственных действий", - говорится в сообщении.

Также прослушивание переговоров не могут продолжаться более 6 месяцев, а лицо, проводившее прослушивание, составляет протокол с изложением содержания информации, имеющей отношение к делу. Запись переговоров, сообщений и данных опечатывается и приобщается к делу.

"Как вы это делаете?!": женщина-детектив о прослушке, сектах >>

Соответствующие изменения внесены в законы "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов" и "Об оперативно-розыскной деятельности".

Теги:
прослушка, закон, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Красивая Америка": рождественские украшения в Белом доме - фото
Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев о том, когда мир заговорит о победе над коронавирусом
Когда пандемия пойдет на спад — ответ главы Минздрава Узбекистана
Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться