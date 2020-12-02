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Путин заявил о проработке вопроса поставок вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности проходит в среду в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент России Владимир Путин.

Вакцина от коронавируса
© Sputnik / Константин Михальчевский
Испытания вакцины "Спутник V" запланированы на конец 2020 года — Минздрав
"В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию, отметил глава государства.

Членами ОДКБ на сегодня являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

Узбекистан не входит в состав организации с 2012 года, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе.

Теги:
пандемия, ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Вакцина



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