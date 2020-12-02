Путин заявил о проработке вопроса поставок вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ

Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности проходит в среду в режиме видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В настоящее время прорабатывается вопрос поставок в государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вакцины "Спутник V" от коронавируса и ее производства там, заявил президент России Владимир Путин.

"В настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги", — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Это касается и двух других российских вакцин, в том числе "ЭпиВакКороны", которая также прошла регистрацию, отметил глава государства.

Членами ОДКБ на сегодня являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Узбекистан не входит в состав организации с 2012 года, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе.