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Стенд компании ТАПОиЧ

"У меня есть мечта - все это возродить": Мирзиёев о судьбе ТАПОиЧ

© Wikipedia / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15536366/U-menya-est-mechta---vse-eto-vozrodit-Mirziev-o-sudbe-TAPOiCh.html

Глава Узбекистана раскрыл секрет выбора места под строительство Ташкентского металлургического завода. 

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах с партнерами обсудил судьбу авиастроительного завода ТАПОиЧ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Я постепенно начну открывать секреты, потому что у меня внутри тоже обида. В мире были считанные государства, которые производили самолеты. А мы своими руками это уничтожили, к сожалению. Но мы все равно прилагаем очень много усилий для его восстановления. У нас были авиастроители, ТАПОиЧ. Все они остались в истории, их теперь нет. Какие инженеры, какая молодежь работала", - заявил глава республики.

Шавкат Мирзиёев рассказал, что у него есть мечта - возродить все это.

Глава Узбекистана раскрыл секрет выбора места под строительство Ташкентского металлургического завода. 

По его словам, все готовое, в том числе и железная дорога, было в Бекабаде и можно было построить завод там, однако там не было таких домов или районов.

"Но я все равно сказал, что откроем этот район, построим завод в Ташкенте, который обеспечит работой молодежь", - добавил Мирзиёев.

Ташкентский металлургический завод
Пресс-служба ГК "Метпром"
В Узбекистане открылся Ташкентский металлургический завод

Напомним, сегодня глава государства Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Ташкентского металлургического завода, расположенного в Янгихаётском районе столицы.

Завод сможет экспортировать продукцию на $90 млн долларов в год. Также комплекс обеспечит работой около 700 человек, а вместе со смежными отраслями будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.

Отмечается, что строительство завода началось в феврале 2017 года. На его возведение затрачено $420 млн.

Теги:
завод, ТАПОиЧ, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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