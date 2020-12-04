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Зима в Ташкенте

В выходные дни в Узбекистане снова резко похолодает

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201204/15536594/V-vykhodnye-dni-v-Uzbekistane-snova-rezko-pokholodaet.html

В некоторых регионах Узбекистана температура воздуха опустится ночью до минус 20 градусов из-за холодного антициклона, приближающегося со стороны Поволжья.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В ближайшие дни ожидается усиление холодного антициклона, расположенного над районами Поволжья, в связи с чем в республике ожидается похолодание, сообщают в Узгидромете.

В связи с этим по территории Узбекистана в ночные часы температура воздуха сохранится в пределах -4...-7 градусов, по крайнему северу — местами она достигнет -17...-20 градусов.

В дневные часы воздух прогреется до +4...+7 градусов. Однако  среднесуточная температура всё ещё останется незначительно ниже нормы.

Теги:
выходные, Узгидромет, прогноз погоды, погода



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