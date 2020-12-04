В выходные дни в Узбекистане снова резко похолодает

В некоторых регионах Узбекистана температура воздуха опустится ночью до минус 20 градусов из-за холодного антициклона, приближающегося со стороны Поволжья.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В ближайшие дни ожидается усиление холодного антициклона, расположенного над районами Поволжья, в связи с чем в республике ожидается похолодание, сообщают в Узгидромете.

В связи с этим по территории Узбекистана в ночные часы температура воздуха сохранится в пределах -4...-7 градусов, по крайнему северу — местами она достигнет -17...-20 градусов.

В дневные часы воздух прогреется до +4...+7 градусов. Однако среднесуточная температура всё ещё останется незначительно ниже нормы.