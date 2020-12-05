Допуск к полетам в Узбекистан получили еще три авиаперевозчика — маршруты

Российское Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало приказ о выдачи допуска на совершение полетов из городов РФ в Узбекистан. Всего было одобрено десять направлений.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Росавиация дала допуск трем авиакомпаниям на полеты в города Узбекистана при условии наличия у компаний необходимых лицензий. Кроме того, ведомство подчеркивает, что допуск – это возможность возобновить полеты, тогда, когда будут получены все разрешения, в том числе и от узбекской стороны.

Допуск получили авиакомпания "Северный ветер", "ИрАэро" и "Ред Вингс". Первый из них получил одобрение сразу на пять направлений:

Красноярск — Наманган

Уфа - Наманган

Уфа – Фергана

Краснодар - Фергана

Ростов-на-Дону - Фергана

Допуск подразумевает выполнение до трех рейсов в неделю.

Три маршрута одобрены для авиакомпании "Ред Вингс", все из Екатеринбурга — в Самарканд (до трех рейсов в неделю), а также в Наманган и Фергану — по два рейса в неделю.

Из Андижана в Москву и Нижневартовск сможет летать компания "ИрАэро". При этом заявленная частота рейса в российскую столицу составляет до пяти полетов в неделю.

Росавиация постепенно расширяет список авиаперевозчиков, летающих в Узбекистан. Так в октябре соответствующий допуск получила "Победа". Однако пока ситуация с пандемией коронавируса остается сложной, как в России, так, хоть и в меньшей степени, в Узбекистане. О полноценном возобновлении полетов и открытии новых регулярных рейсов можно будет говорить лишь после снятия всех запретов на перемещение.