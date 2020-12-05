16:42 05 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Самолет Airbus A320.

Допуск к полетам в Узбекистан получили еще три авиаперевозчика — маршруты

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
20701
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201205/15541236/Dopusk-k-poletam-v-Uzbekistan-poluchili-esche-tri-aviaperevozchika--marshruty.html

Российское Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало приказ о выдачи допуска на совершение полетов из городов РФ в Узбекистан. Всего было одобрено десять направлений.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Росавиация дала допуск трем авиакомпаниям на полеты в города Узбекистана при условии наличия у компаний необходимых лицензий. Кроме того, ведомство подчеркивает, что допуск – это возможность возобновить полеты, тогда, когда будут получены все разрешения, в том числе и от узбекской стороны.

Допуск получили авиакомпания "Северный ветер", "ИрАэро" и "Ред Вингс". Первый из них получил одобрение сразу на пять направлений:

  • Красноярск — Наманган
  • Уфа - Наманган
  • Уфа – Фергана
  • Краснодар - Фергана
  • Ростов-на-Дону - Фергана

Допуск подразумевает выполнение до трех рейсов в неделю.

Самолет
© Sputnik / Игорь Зарембо
Росавиация разрешила "Победе" летать в Узбекистан
Три маршрута одобрены для авиакомпании "Ред Вингс", все из Екатеринбурга — в Самарканд (до трех рейсов в неделю), а также в Наманган и Фергану — по два рейса в неделю.

Из Андижана в Москву и Нижневартовск сможет летать компания "ИрАэро". При этом заявленная частота рейса в российскую столицу составляет до пяти полетов в неделю.

Росавиация постепенно расширяет список авиаперевозчиков, летающих в Узбекистан. Так в октябре соответствующий допуск получила "Победа". Однако пока ситуация с пандемией коронавируса остается сложной, как в России, так, хоть и в меньшей степени, в Узбекистане. О полноценном возобновлении полетов и открытии новых регулярных рейсов можно будет говорить лишь после снятия всех запретов на перемещение.

Теги:
Самарканд, Наманган, Фергана, Андижан, Росавиация, авиация, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Один из цехов Ташкентского металлургического завода
Пандемия делу не помеха: плодотворный визит Дениса Мантурова в Ташкент
Крым не дает покоя? Зачем НАТО мечтает запретить российскую армию
Крымский синдром: зачем НАТО наращивает силы в Черном море
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться