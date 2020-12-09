Спецназ ЦВО России прибыл в Узбекистан для проведения совместных учений

В учениях от российской стороны задействованы военнослужащие специального назначения ЦВО из Самарской и Новосибирской областей.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Служащие из подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) России прибыли в Узбекистан для участия в совместном тактико-специальном учении, передает РИА Новости со ссылкой на штаб ЦВО.

"Подразделения спецназа были доставлены из Екатеринбурга самолетом военно-транспортной авиации", - отмечено в релизе.

В честь прибытия коллег из РФ узбекская сторона организовала в Термезе торжественную встречу. Гостей угощали лепешками, мёдом и орехами.

После мероприятия подразделения совершили марш на полигон. В округе уточняют, что в учениях от российской стороны задействованы военнослужащие специального назначения ЦВО из Самарской и Новосибирской областей.

Военные из России и Узбекистана планируют провести совместную операцию в тылу условного противника. В ходе нее они совершат десантирование из вертолетов, разведывательно-поисковые действия, эвакуацию групп после выполнения задания, а также отработают вопросы охраны и обороны критически важных объектов и противодействие диверсионным группам.

Отмечено, что совместные учения пройдут на полигоне "Термез" в Республике Узбекистан с 9 по 12 декабря.