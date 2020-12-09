Узбекистан возобновит автобусные маршруты с Кыргызстаном

Также принято решение о тесном сотрудничестве по вопросу запуска и использования железнодорожного коридора КНР-Киргизия-Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики информировали, что власти Узбекистана и Кыргызстана намерены возобновить автобусные пассажирские маршруты между странами. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Стороны выразили готовность к реализации совместных мер по ускоренному возобновлению международных пассажирских перевозок между двумя странами по согласованным автобусным маршрутам", - отметили в МИВТ.

По данным госоргана, участники встречи приняли решение о тесном сотрудничестве по вопросу запуска и использования железнодорожного коридора КНР-Киргизия-Узбекистан.

"Также была подчеркнута необходимость обеспечения эффективного использования автомобильного маршрута Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар в системе мультимодальных грузовых перевозок из КНР в Европу через государства Центральной Азии", - добавили в министерстве.

Напомним: в марте текущего года было приостановлено пассажирское сообщение между Узбекистаном и Киргизией из-за введения карантинного режима и закрытия границ в связи с распространением COVID-19. Прежний режим пропуска на узбекско-кыргызской границе восстановили с 1 сентября. Однако пассажирское авиасообщение между столицами двух стран удалось возобновить только с 14 сентября.