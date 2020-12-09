21:21 09 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Узбекистан возобновит автобусные маршруты с Кыргызстаном

Правительство Кыргызской республики
Общество
Получить короткую ссылку
195 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201209/15569760/Uzbekistan-vozobnovit-avtobusnye-marshruty-s-Kyrgyzstanom.html

Также принято решение о тесном сотрудничестве по вопросу запуска и использования железнодорожного коридора КНР-Киргизия-Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики информировали, что власти Узбекистана и Кыргызстана намерены возобновить автобусные пассажирские маршруты между странами. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Стороны выразили готовность к реализации совместных мер по ускоренному возобновлению международных пассажирских перевозок между двумя странами по согласованным автобусным маршрутам", - отметили в МИВТ.

По данным госоргана, участники встречи приняли решение о тесном сотрудничестве по вопросу запуска и использования железнодорожного коридора КНР-Киргизия-Узбекистан.

И. о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
Пресс-служба правительства Кыргызстана
Создается Узбекско-кыргызский инвестиционный фонд

"Также была подчеркнута необходимость обеспечения эффективного использования автомобильного маршрута Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар в системе мультимодальных грузовых перевозок из КНР в Европу через государства Центральной Азии", - добавили в министерстве.

Напомним: в марте текущего года было приостановлено пассажирское сообщение между Узбекистаном и Киргизией из-за введения карантинного режима и закрытия границ в связи с распространением COVID-19. Прежний режим пропуска на узбекско-кыргызской границе восстановили с 1 сентября. Однако пассажирское авиасообщение между столицами двух стран удалось возобновить только с 14 сентября.

Теги:
сотрудничество, Транспортный коридор, автомобильное сообщение, автобусы, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ковид-гамбургер и собаки в масках: самые яркие фото в период пандемии
Возложение цветов на Волгоградском кладбище Ташкента в честь Дня Героев Отечества
В Ташкенте почтили память Героев Отечества
Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
Через соседей — дешевле: как узбекистанцы улетают на родину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться