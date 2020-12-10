В Узбекистане стартовал третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Компания Zhifei доставила в республику 6 000 тестовых вакцин. Всего для клинических испытаний было отобрано 5 тысяч добровольцев.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Министерстве инновационного развития состоялась церемония, посвященная началу третьего этапа международных клинических испытаний новой рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство инновационного развития и Министерство здравоохранения приступили к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса, разработанной компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd. на основе разработки Института микробиологии Китайской академии наук", - говорится в информации.

При содействии посольства Узбекистана в Китае компания Zhifei доставила в республику 6 000 тестовых вакцин (50% настоящая вакцина, 50% плацебо), 12 000 тестов ПЦР, 8 000 тестов на антитела и все вспомогательные материалы (шприцы, маски, очки, криопробирки, тесты на беременность).

Всего для клинических испытаний было отобрано 5 тысяч добровольцев.

В свою очередь восемь специалистов компании Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd совместно с сотрудниками Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения провели тренинги по вакцинации для врачей и медсестер поликлиник, где будут проводиться испытания по вакцинации добровольцев.

Напомним, вакцина, разработанная компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd, представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, который безопасен по сравнению как с аденовирусными, так и с инактивированными вакцинами. То есть вакцина в виде рекомбинантного белка получена путем искусственного воспроизведения малой части вируса на основе высоких технологий. После вакцинирования генно-инженерный белок инициирует выработку антител в организме.

Вакцина продемонстрировала относительно высокий профиль безопасности в клинических испытаниях I и II фазы. Также безопасность вакцины и ее соответствие заявленным параметрам была подтверждена в ходе лабораторных исследований, проведенных специалистами Фармкомитета Узбекистана. Более того, до начала третьей фазы испытаний более двадцати членов семьи руководства Министерства инновационного развития были вакцинированы первой дозой рекомбинантной вакцины, импортированной из Китая.