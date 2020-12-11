С рук не сойдет: в Андижане должностные лица присвоили 33,8 млрд сумов

Денежные средства не были оприходованы в кассе централизованной бухгалтерии и поэтому являются незаконно присвоенными. В ходе проверки все собранные по делу документы направлены в Генеральную прокуратуру.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Департамент государственного финансового контроля Минфина провел инспекционные мероприятия по целевому расходованию бюджетных средств в ноябре 2020 года.

В ходе проверки были выявлены подозрительные расходы на заработную плату сотрудников отдела народного образования в Андижане.

На основании первичных документов в период с 1 ноября 2018-го по 1 ноября 2020 года установлено, что должностные лица отдела получили из банка наличные в размере 33,8 млрд сумов сверх заработной платы, уточнили в министерстве.

Отмечается, что денежные средства не были оприходованы в кассе централизованной бухгалтерии и поэтому являются незаконно присвоенными.

Во время более детального изучения материалов по делу расследования выяснилось, что объем средств, присвоенных сотрудниками отдела в 2018-м, составил один млрд сумов, в 2019 году — 12,6 млрд сумов, а в 2020-м — 20,2 млрд сумов.

Все документы, собранные в результате проверки, были направлены в Генеральную прокуратуру.