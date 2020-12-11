13:26 11 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

С рук не сойдет: в Андижане должностные лица присвоили 33,8 млрд сумов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201211/15577408/S-ruk-ne-soydet-v-Andizhane-dolzhnostnye-litsa-prisvoili-338-mlr-sumov.html

Денежные средства не были оприходованы в кассе централизованной бухгалтерии и поэтому являются незаконно присвоенными. В ходе проверки все собранные по делу документы направлены в Генеральную прокуратуру.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Департамент государственного финансового контроля Минфина провел инспекционные мероприятия по целевому расходованию бюджетных средств в ноябре 2020 года.

В ходе проверки были выявлены подозрительные расходы на заработную плату сотрудников отдела народного образования в Андижане.

На основании первичных документов в период с 1 ноября 2018-го по 1 ноября 2020 года установлено, что должностные лица отдела получили из банка наличные в размере 33,8 млрд сумов сверх заработной платы, уточнили в министерстве.
Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Должностные лица в Ташкенте присвоили деньги, выделенные для безработных

Отмечается, что денежные средства не были оприходованы в кассе централизованной бухгалтерии и поэтому являются незаконно присвоенными.

Во время более детального изучения материалов по делу расследования выяснилось, что объем средств, присвоенных сотрудниками отдела в 2018-м, составил один млрд сумов, в 2019 году — 12,6 млрд сумов, а в 2020-м — 20,2 млрд сумов.

Все документы, собранные в результате проверки, были направлены в Генеральную прокуратуру.

Теги:
Андижан, кража



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ковид-гамбургер и собаки в масках: самые яркие фото в период пандемии
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19
Долгожительница из грузинского села преодолела COVID-19
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться