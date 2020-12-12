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Зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся раньше обычного — МНО

МНО
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201212/15587699/Zimnie-kanikuly-v-shkolakh-Uzbekistana-nachnutsya-ranshe-obychnogo--MNO-.html

Министерство народного образование приняло решение продлить зимние каникулы в общеобразовательных школах.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Школьники Узбекистана уйдут на зимние каникулы раньше обычного. Младшие классы начнут отдыхать уже с 25 декабря, старшеклассники - с 26, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Такое решение принято по нескольким причинам. Во-первых, в этом году 27 декабря выпадает на воскресенье, поэтому оставшиеся до нового года дни решили добавить к каникулам. Во-вторых, детей намерены отпустить пораньше из-за сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией.

Отдыхать школьники будут две недели - до 11 января 2021 года. Весенние каникулы начнутся с 26 марта и продлятся 7 дней, а летние стартуют с 26 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

Теги:
каникулы, Министерство народного образования Узбекистана, школы, Узбекистан



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