Зимние каникулы в школах Узбекистана начнутся раньше обычного — МНО

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Школьники Узбекистана уйдут на зимние каникулы раньше обычного. Младшие классы начнут отдыхать уже с 25 декабря, старшеклассники - с 26, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Такое решение принято по нескольким причинам. Во-первых, в этом году 27 декабря выпадает на воскресенье, поэтому оставшиеся до нового года дни решили добавить к каникулам. Во-вторых, детей намерены отпустить пораньше из-за сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией.

Отдыхать школьники будут две недели - до 11 января 2021 года. Весенние каникулы начнутся с 26 марта и продлятся 7 дней, а летние стартуют с 26 мая, сообщили в пресс-службе министерства.