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Медработник с препаратом от коронавируса Спутник V

После испытаний Узбекистан определится с производством вакцины "Спутник V"

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201212/15589487/Posle-ispytaniy-Uzbekistan-opredelitsya-s-proizvodstvom-vaktsiny-Sputnik-V.html

Заместитель министра здравоохранения Узбекистана, начальник СЭС Баходир Юсупалиев рассказал, на какой стадии находятся клинические испытания вакцин от разных производителей и готова ли республика подключиться к их производству в будущем.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Начальник Службы санитарно-эпидемиологического надзора Баходир Юсупалиев в интервью телеканалу "Узбекистан 24" рассказал о ходе исследований и клинических испытаний полученных республикой вакцин из КНР и России.

По его словам, Узбекистану необходимо быть готовым к новому всплеску заболеваемости коронавирусом, какой наблюдается в настоящее время в Европе и США. Один из эффективных методов борьбы — вакцинация населения.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Сейчас в стране идет третья фаза клинических испытаний препарата из КНР. По его итогам будет сделано заключение и принято решение о дальнейшем использовании или неиспользовании этой вакцины.

Кроме того, подчеркнул Юсупалиев, Россия в начале декабря предоставила Узбекистану пробную партию из ста доз вакцины "Спутник V" для изучения препарата и проведения третьей фазы клинических испытаний.

"В настоящее время мы изучаем полученные документы и по итогу примем решение, проводить ли испытания у нас в республике. Если по итогам исследований вакцина "Спутник V" покажет себя с лучшей стороны и докажет эффективность и безопасность, то Узбекистан будет рассматривать возможность не только закупки препората, но и его производства на свой территории", — отметил Юсупалиев.

Начальник СЭС добавил, что главным критерием отбора служит эффективность препарата и выработка достаточного количества антител у привитых, что позволит защитить их от заражения COVID-19.

 

Теги:
коронавирус, Вакцина, Узбекистан, Россия



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