Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 декабря

Ситуация с распространением COVID-19 в республике пока остается стабильной, но власти призывают граждан не расслабляться и соблюдать необходимые меры предосторожности.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекистане число заболевших коронавирусом находится на стабильном и относительно невысоком уровне. Однако на фоне очередного всплеска в США, Европе и России власти республики призывают людей быть ответственными и не нарушать установленные санитарные правила.

Ситуация с заболевшими COVID-19 в Узбекистане

По данным Министерства здравоохранения республики, на 12 декабря в стране зарегистрировано 74 811 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 72 084 пациента уже выписаны из клиник. Количество погибших от COVID-19 и его осложнений увеличилось до 612. В лечебных учреждениях находится 2 115 пациентов.

В Минздраве республики подчеркнули, что благодаря принятым правительством мерам удалось взять ситуацию под контроль и стабилизировать обстановку. В связи со снижением ежедневного количества больных с коронавирусом 107 из 159 медучреждений, адаптированных во время пандемии под оказание помощи пациентам с COVID-19, вернулись к своему привычному графику работы, еще 23 комплекса законсервированы на случай нового всплеска заболеваемости.

Испытание вакцин от коронавируса

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с распространением инфекции специалисты считают массовую вакцинацию населения. Узбекистан ведет активную работу по созданию собственного препарата, а также изучает возможность закупки и в дальнейшем производства на своей территории вакцин из других стран, если они успешно пройдут испытания.

По словам заместителя министра здравоохранения, начальника СЭС Баходира Юсупалиева, в Узбекистане идет третья стадия клинических испытаний вакцины из КНР. Кроме того, специалисты изучают документы и образцы российской вакцины "Спутник V". Если будет принято положительное решение о проведении испытаний, а их результаты докажут эффективность препарата, Узбекистан готов будет организовать производство вакцины на своей территории.

Ранние каникулы в школах и порядок работы вузов

В связи с пандемией коронавируса Министерство народного образования приняло решение распустить школьников на зимние каникулы раньше обычного. Малыши уйдут на отдых уже с 25 декабря, старшеклассники — с 26 декабря. Каникулы продлятся две недели.

На Новый год в Узбекистан, но с масочным режимом

В свою очередь Министерство высшего и среднего специального образования опровергло появившуюся в Сети информацию о том, что все студенты с 16 января 2021 года выйдут на очное обучение в вузах. По данным ведомства, решение по данному вопросу еще не принято, пока учебные заведения работают в зависимости от обстановки и своих технических возможностей.

Приятная новость для граждан Узбекистана, которые пытаются уехать из России на родину в ближайшее время. Для этого "Узбекистон темир йуллари" организует чартерные поезда, которые отправятся с Казанского вокзала Москвы в Ташкент. Всего запланировано три рейса — 14, 21 и 28 декабря. Билеты можно приобрести в электронном виде.

Однако всем гражданам, как собирающимся вернуться домой, так и тем, кто сейчас находится в республике, не стоит поддаваться обманчивому спокойствию и пренебрегать правилами санитарной безопасности. Минздрав республики призывает узбекистанцев носить защитные маски и при необходимости перчатки, а также пользоваться санитайзерами. Все эти меры позволят избежать новой волны пандемии.