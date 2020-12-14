Новогодний локдаун: какие ограничения ввела спецкомиссия в Узбекистане

Министерствам, ведомствам, государственным предприятиям и другим организациям запрещается проводить корпоративные праздники. Сэкономленные средства госучреждениям рекомендовано направить на образование, здравоохранение, в детские дома и другие социальные сферы.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Накануне специальная комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новое решение для поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

Согласно документу, министерствам, ведомствам, государственным предприятиям и другим организациям запрещается проводить корпоративные праздники. Сэкономленные средства госучреждениям рекомендовано направить на образование, здравоохранение, в детские дома и другие социальные сферы.

Отмечается, что ограничение не распространяется на проведение праздничных мероприятий в ресторанах и кафе, если численность посетителей не превышает 30 человек и соблюдены все карантинные требования.

Кроме того, не дозволяется организовывать и проводить различные торжества и вечера в закрытых помещениях дошкольных образовательных учреждений, школ и высших учебных заведений с участием малышей, школьников и студентов.

Как сообщают в пресс-службе министерства, детскую президентскую ёлку проведут только для воспитанников детдомов и детских городков, учитывая проживание воспитанников в одном месте.

В областных, районных и городских центрах новогодние ёлки рекомендовано устанавливать только под открытым небом.

В Минздраве советуют узбекистанцам встречать новогодний праздник дома, в кругу семьи.

Ответственным органам поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в ресторанах, кафе, кафетериях и других заведениях общественного питания.