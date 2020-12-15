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В Ташкенте ликвидировали три подпольные религиозные секты, обучавшие детей

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201215/15602228/V-Tashkente-likvidirovali-tri-podpolnye-religioznye-sekty-obuchavshie-detey.html

"Преподаватели" обучали детей без документов о получении религиозного образования, во время занятий "учащихся" избивали и регулярно морили голодом.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали в Ташкенте сразу три нелегальные религиозные секты, в которых проводилось незаконное религиозное обучение детей.

Учитель мусульманской религиозной школы, учит своих учеников
AP Photo / Pavel Rahman
В Ташкенте спецслужбы схватили работника мечети, незаконно обучавшего детей религии

Организаторы подпольных худжр задержаны. Об этом говорится в репортаже телеканала Yoshlar.

Отмечается, что "преподаватели" организаций проводили занятия у себя дома. При этом 32 детей, которые проходили "обучение", проживали там же. 

Примечательно, что задержанные "педагоги" не имели специального религиозного образования.

Во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие.

Также следователи изъяли аудио- и видеоматериалы экстремистского характера, призывающие к совершению "джихада". 

Отмечается, что во время обучения детей избивали и регулярно морили голодом.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Обучение, школы, дети, религиозный экстремизм, религия



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