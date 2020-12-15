В Ташкенте ликвидировали три подпольные религиозные секты, обучавшие детей

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали в Ташкенте сразу три нелегальные религиозные секты, в которых проводилось незаконное религиозное обучение детей.
Организаторы подпольных худжр задержаны. Об этом говорится в репортаже телеканала Yoshlar.
Отмечается, что "преподаватели" организаций проводили занятия у себя дома. При этом 32 детей, которые проходили "обучение", проживали там же.
Примечательно, что задержанные "педагоги" не имели специального религиозного образования.
Во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие.
Также следователи изъяли аудио- и видеоматериалы экстремистского характера, призывающие к совершению "джихада".
Отмечается, что во время обучения детей избивали и регулярно морили голодом.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.