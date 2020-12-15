В Ташкенте ликвидировали три подпольные религиозные секты, обучавшие детей

"Преподаватели" обучали детей без документов о получении религиозного образования, во время занятий "учащихся" избивали и регулярно морили голодом.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали в Ташкенте сразу три нелегальные религиозные секты, в которых проводилось незаконное религиозное обучение детей.

Организаторы подпольных худжр задержаны. Об этом говорится в репортаже телеканала Yoshlar.

Отмечается, что "преподаватели" организаций проводили занятия у себя дома. При этом 32 детей, которые проходили "обучение", проживали там же.

Примечательно, что задержанные "педагоги" не имели специального религиозного образования.

Во время обыска в домах подозреваемых были обнаружены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие.

Также следователи изъяли аудио- и видеоматериалы экстремистского характера, призывающие к совершению "джихада".

Отмечается, что во время обучения детей избивали и регулярно морили голодом.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.