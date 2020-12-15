Почему на автозаправках Узбекистана разные цены на бензин — ответ Минэнерго

До 1 мая в стране было государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо. Сейчас отечественные нефтеперерабатывающие заводы реализуют автомобильный бензин только через биржевые торги.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Министерстве энергетики объяснили, почему на разных автозаправках республики бензин отпускается не по одной и той же цене и почему, порой, партия завозного бензина обходится дешевле, чем отечественного.

В ведомстве напомнили, что с 1 мая 2020 года в Узбекистане отменено государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо.

С весны все хозяйствующие субъекты, в том числе заправки, покупают бензин только через биржевые торги.

Из-за этого цены на автозаправочных станциях могут быть разниться, поскольку они зависят от того, за сколько бензин приобретен каждой конкретной АЗС.

"Таким образом, ценообразование на бензин не зависит ни от Министерства энергетики Узбекистана, ни от других государственных структур, а от стартовой цены производителя (конкретного нефтеперерабатывающего завода), предложения (сколько выставлено бензина на биржевые торги) и от спроса на него (сколько планируют купить покупатели)", — пояснили в Минэнерго.

Почему импортный бензин иногда бывает дешевле отечественного?

В ведомстве отметили, что с 1 мая через биржевые торги реализуются и партии импортного бензина. Он действительно может быть выставлен с более низкой ценой.

"АЗС смогут продавать такой бензин, пока объем этой партии не закончится. В данном случае речь идет о разовых поставках и конкретных договоренностях поставщика импортного бензина для каждой отдельной партии", — заявили в Минэнерго.

В пресс-службе подчеркнули, что это и есть рынок и здоровая конкуренция, когда цены зависят только от самой биржи.

В министерстве добавили: повышение или понижение цен на бензин теперь зависят от конкретного спроса и предложения.

Так, к примеру, сразу после введении рыночного механизма, уже 3 мая торги, проведенные на АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" показали снижение цены бензина, выставленного на продажу.

"В биржевых торгах принимают участие нефтебазы АО "Узбекнефтегаз", автозаправочные станции и другие юридические лица, приобретающие автобензин для собственных нужд. Торги проводятся свободно, прозрачно и с обеспечением равного доступа для всех категорий покупателей", — отметили в ведомстве.

Все желающие могут отслеживать процесс реализации бензина через биржу и наблюдающиеся тенденции через сайт www.uzex.uz.