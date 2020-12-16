В МВД рассказали об изменении правил пересечения границ с 2021 года

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. С 1 января 2021 года выехать за пределы Узбекистана можно будет только по загранпаспорту, проинформировали в МВД республики.

При этом в ведомстве подчеркнули, те, кто не получил загранпаспорт (красного цвета. - Прим. ред.), необходимо сделать это в ближайшее время.

Для граждан, достигших совершеннолетия, размер госпошлины для получения загранпаспорта составляет 243 276 сумов.

В начале прошлого года мы информировали читателей Sputnik Узбекистан о то, как получить загранпаспорт, что для этого потребуется, какова степень защиты персональных данных нового образца.