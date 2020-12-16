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Загранпаспорт гражданина Узбекистана

В МВД рассказали об изменении правил пересечения границ с 2021 года

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201216/15608842/V-MVD-rasskazali-ob-izmenenii-pravil-peresecheniya-granits-s-2021-goda.html

Для граждан, достигших совершеннолетия, размер госпошлины для получения загранпаспорта составляет 243 276 сумов.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. С 1 января 2021 года выехать за пределы Узбекистана можно будет только по загранпаспорту, проинформировали в МВД республики.

При этом в ведомстве подчеркнули, те, кто не получил загранпаспорт (красного цвета. - Прим. ред.), необходимо сделать это в ближайшее время.

Для граждан, достигших совершеннолетия, размер госпошлины для получения загранпаспорта составляет 243 276 сумов.

В начале прошлого года мы информировали читателей Sputnik Узбекистан о то, как получить загранпаспорт, что для этого потребуется, какова степень защиты персональных данных нового образца.

Теги:
МВД, Узбекистан, загранпаспорт



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