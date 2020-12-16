Пандемия не помеха бизнесу: что показал опрос среди узбекских предпринимателей

В пятидесяти семи процентах предприятий в Узбекистане считают, что перспективы развития их бизнеса улучшатся. Подробнее читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) провел опрос среди предпринимателей с целью выяснить, как они оценивают перспективы развития их бизнеса.

В исследовании приняли участие руководители 1 008 предприятий по всей республике.

Опрос проходил по двум направлениям:

качественная оценка текущего состояния бизнеса;

ожидание предпринимателей на ближайшие 2-3 месяца.

Что сейчас происходит с бизнесом?

Согласно полученным данным, индикатор текущего состояния бизнес-климата в республике составил 27 пунктов.

Это говорит об умеренно положительных настроениях предпринимателей касательно нынешней деятельности их компаний.

Пресс-служба ЦЭИР Анализ состояния бизнес-климата в Узбекистане

"В частности, индикатор текущего состояния в сфере сельского хозяйства составил 53 пункта, промышленности — 15, строительства — 29, услуг — 16 соответственно", — отметили в ЦЭИР.

Также опрос, проведенный в ноябре, показал, что в 35% предприятий оценивают состояние своих дел как "хорошее", 52% — "удовлетворительное" и 14% — "плохое".

Что касается спроса на товары и услуги, то здесь результаты следующие: об улучшении заявили в 42% предприятий, об ухудшении — 14%. Около 45% опрошенных отметили, что спрос не изменился.

Кроме того, в большинстве предприятий (71%) заявили, что количество работников не изменилось. Остальные опрошенные ответили, что число сотрудников или увеличилось (об этом рассказали в 17% компаний), или уменьшилось (12%).

Чего следует ждать в будущем?

Согласно данным ЦЭИР, индикатор ожидания перспектив развития бизнеса на ближайшие три месяца составил 51 пункт.

Это говорит о положительном настрое предпринимателей в отношении перспектив деятельности их компаний.

"В частности, индикатор ожидания перспектив в сфере сельского хозяйства составил 61 пункт, промышленности — 37, строительства — 29, услуг — 60 пунктов соответственно", — говорится в пресс-релизе ЦЭИР.

Из всех предпринимателей, которые приняли участие в опросе, 57% заявили, что ситуация улучшится, еще 39% считают, что ничего не изменится.

Пессимистичные взгляды (ситуация ухудшится) высказали 5% опрошенных.

Анализ выявил, что спрос на товары и услуги "улучшится" у 50% предприятий, "не изменится" — у 42%, "ухудшится" — у 7%.

"Увеличение" количества работников ожидается только у 34% предприятий, остальные же отметили, что штат сотрудников "не изменится" (62% опрошенных) или "уменьшится" (4%).

Что касается стоимость продукции, то 45% компаний заявили, что стоимость их продукции "не изменится". Еще 34% ответили, что "не знают".

Пресс-служба ЦЭИР Ожидания предпринимателей Узбекистана на ближайшие месяцы

В свою очередь, в 18% предприятий ожидают "повышения" цен на их товары/услуги и только 3% заявили, что цена, наоборот, "уменьшится".

Состояние бизнес-климата в Узбекистане оценивается как хорошее

Индикатор бизнес-климата составил 39 пунктов.

По мнению аналитиков, положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие три месяца.

"В частности, индикатор бизнес-климата в сфере сельского хозяйства составил 57 пунктов, промышленности — 26, строительства — 29, услуг — 37 пунктов соответственно", — отметили в ЦЭИР.

Оценка аналогичных индикаторов бизнес-климата в ноябре для стран-партнеров расположился следующим образом: Турция (4) и Россия (-5,7), Еврозона (-0.63), КНР (2,1), Южная Корея (-15).