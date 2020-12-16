Что мешает узбекским мигрантам вернуться на заработки в Россию

По последним данным, численность мигрантов в РФ сейчас составляет около 6 миллионов человек. При этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Возвращению трудовых мигрантов, покинувших Россию из-за пандемии COVID-19, мешают высокие цены на авиабилеты, считает председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.

Он отметил, что власти Узбекистана предпринимает шаги, чтобы снизить стоимость авиабилетов, а российские официальные лица проводят работу, чтобы облегчить порядок въезда.

Однако изменения будут заметны только к весне, добавил председатель конгресса.

"Работа определенно идет, я думаю, ближе к весне произойдут перемены", — заявил Худайбердиев РИА Новости.

По его словам, в России существенно снизилось число мигрантов. В первую очередь, из-за за пандемии, во-вторых, из-за того, что "приостановились многие сектора и участки, где были задействованы мигранты".

"Это, конечно, сказалось на заработке, отправке денег на родину. Очень много мигрантов выехало", — отметил Худайбердиев.

По его словам, особенно снизилось количество мигрантов из Узбекистана, занятых в строительстве в регионах РФ.

Ранее РИА Новости в МВД России сообщили, что в настоящее время в РФ насчитывается около 6 миллионов трудовых мигрантов.

Это ниже среднего показателя — ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов.