COVID вызывает потерю обоняния, вкуса, но не слуха — новое открытие ученых

Специалисты изучили, может ли коронавирусная инфекция вызвать необратимые нервные или сенсорные повреждения слуховой системы.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Израильские ученые опровергли распространенный миф о том, что COVID-19 может привести к полной потере слуха.

Научная работа опубликована в журнале Otology & Neurotology.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 16 человек: за ними начали наблюдать в первой половине 2020 года, когда эпидемиологическая ситуация в Израиле была относительно стабильной.

Из 16 человек восемь — переболели коронавирусом без симптомов, остальные были абсолютно здоровы.

В ходе исследования ученые "проверили весь путь прохождения звуковых волн через ухо до тех пор, пока электрические волны в конечном итоге не будут приняты в мозг".

Также специалисты изучили активность волосковых клеток внутреннего уха.

Итог оказался следующим: каких-либо отличий между здоровыми участниками и инфицированными COVID не было выявлено.

На данный момент исследования продолжаются.

Теперь к изучению последствий коронавируса будут привлечены сотни пациентов, в том числе граждане, у которых была диагностирована тяжелая форма заболевания и которые были подключены к аппаратам ИВЛ.