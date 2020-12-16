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Взятие анализа на выявление коронавирусной инфекции

COVID вызывает потерю обоняния, вкуса, но не слуха — новое открытие ученых

AFP / THOMAS KIENZLE
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201216/15612691/COVID-vyzyvaet-poteryu-obonyaniya-vkusa-no-ne-slukha--novoe-otkrytie-uchenykh.html

Специалисты изучили, может ли коронавирусная инфекция вызвать необратимые нервные или сенсорные повреждения слуховой системы.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Израильские ученые опровергли распространенный миф о том, что COVID-19 может привести к полной потере слуха.

© Sputnik / Евгений Биятов
Стали известны четыре новых симптома коронавируса

Научная работа опубликована в журнале Otology & Neurotology. 

Отмечается, что в исследовании приняли участие 16 человек: за ними начали наблюдать в первой половине 2020 года, когда эпидемиологическая ситуация в Израиле была относительно стабильной. 

Из 16 человек восемь — переболели коронавирусом без симптомов, остальные были абсолютно здоровы.

В ходе исследования ученые "проверили весь путь прохождения звуковых волн через ухо до тех пор, пока электрические волны в конечном итоге не будут приняты в мозг".

Также специалисты изучили активность волосковых клеток внутреннего уха.

Итог оказался следующим: каких-либо отличий между здоровыми участниками и инфицированными COVID не было выявлено. 

На данный момент исследования продолжаются.

Теперь к изучению последствий коронавируса будут привлечены сотни пациентов, в том числе граждане, у которых была диагностирована тяжелая форма заболевания и которые были подключены к аппаратам ИВЛ. 

Теги:
Израиль, ученые, здоровье, пандемия, коронавирус



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