Минздрав и Минвуз нашли способ профилактики COVID-19 среди студентов

Вузы будут закупать лекарственные средства для профилактики коронавируса в АК Dori-darmon. Затраты будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Главы министерств здравоохранения и высшего и среднего специального образования подписали постановление, предусматривающее защиту студентов и сотрудников вузов от коронавируса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Хушнудбек Худойбердиев.

В документе говорится о том, что студентам и сотрудниками вуза необходимо принимать гидроксихлорохин и цинк для профилактики COVID-19, а при обнаружении или подозрении на заболевание, лечиться дополнительными лекарствами и следовать рекомендациям.

При этом вузам поручено закупать эти лекарственные средства на договорной основе в АК Dori-darmon и его региональных филиалах.

Затраты на приобретение лекарств будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.