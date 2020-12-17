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На линии упаковки таблетированных препаратов

Минздрав и Минвуз нашли способ профилактики COVID-19 среди студентов

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201217/15615938/Minzdrav-i-Minvuz-nashli-sposob-profilaktiki-COVID-19-sredi-studentov.html

Вузы будут закупать лекарственные средства для профилактики коронавируса в АК Dori-darmon. Затраты будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Главы министерств здравоохранения и высшего и среднего специального образования подписали постановление, предусматривающее защиту студентов и сотрудников вузов от коронавируса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Хушнудбек Худойбердиев.

В документе говорится о том, что студентам и сотрудниками вуза необходимо принимать гидроксихлорохин и цинк для профилактики COVID-19, а при обнаружении или подозрении на заболевание, лечиться дополнительными лекарствами и следовать рекомендациям.

При этом вузам поручено закупать эти лекарственные средства на договорной основе в АК Dori-darmon и его региональных филиалах.

Затраты на приобретение лекарств будут покрываться за счет внебюджетных средств вузов.

Теги:
Профилактика, лекарства, вузы, коронавирус, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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