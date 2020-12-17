Новые поезда — новый уровень: Китай доставил в Узбекистан мощнейшие электровозы

Электровозы отвечают международным требованиям по экологической безопасности и оснащены асинхронными тяговыми электродвигателями.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистан прибыла первая партия современных китайских грузовых и грузопассажирских локомотивов.

"Наши китайские партнеры смогли выполнить в срок свои контрактные обязательства. И успели предоставить нам электровозы в установленный срок. Но есть проблемы, связанные с границей, которые сегодня решаются, и, несмотря на это, первая партия машин к нас уже поступила. Локомотивы предназначены для пассажиро- и грузоперевозок, способных перевозить грузы, в том числе тяжелые, в горных массивах со сложным рельефом", — отметил и. о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, электровозы отвечают международным требованиям по экологической безопасности и оснащены асинхронными тяговыми электродвигателями.

Современные технологии применяемые в локомотивах наряду с экономией электроэнергии позволяют также сократить расход горючего.

Всего в Узбекистан КНР поставит 30 локомотивов и запасные части к ним. Сейчас стороны решают вопросы, связанные с границей.

Контракт с китайским консорциумом CNTIC-CRRC-DRLOCO на поставку 24 двухкузовных локомотивов, из которых 16 являются грузовыми и 8 грузопассажирскими, был подписан 17 июля 2019 года.

Он был заключен на сумму 134,6 миллиона долларов.

По условиям договора, китайская сторона поставит всю технику в 2021–2022 годах.

Первая партия электровозов из трех грузовых и одного грузопассажирского локомотивов, а также запасные части к ним, уже были отгружены. Девятого декабря первый двухсекционный грузовой локомотив из данной партии вышел на обкатку.

На днях ожидается отгрузка второй партии электровозов из трех грузовых и двух грузопассажирских локомотивов.

До конца 2020 года планируется отгрузка еще одной партии, состоящей из трех грузовых электровозов.

Между тем современные локомотивы поставляет не только Китай

В мае "Узбекистон темир йуллари" заключил договор с Россией на поставку новейший техники в республику.

В этом году Новочеркасский завод, несмотря на пандемию COVID-19, доставил без задержек пять трехсекционных электровоза нового поколения "Ермак".

В "Узбекистон темир йуллари" отмечали, что их основное преимущество — это способность работать на участках со сложным рельефом, присущим узбекским железным дорогам.