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Названа главная ошибка, которая приводит к повторной госпитализации с COVID

© AFP 2018 / MARIO TAMA
Общество
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Что нужно делать, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы, — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В большинстве случаев пациента повторно госпитализируют с коронавирусом из-за того, что в первый раз заболевание не было до конца вылечено.

Об этом рассказал "Вечерней Москве" кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин. 

"Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы", — отметил специалист.

По его словам, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки, необходимо соблюдать ряд правил.

Взятие анализа на выявление коронавирусной инфекции
AFP / THOMAS KIENZLE
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Главное из них — неукоснительно следовать требованиям по лечению на дому, озвученным лечащим врачом. 

"Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть", — продолжил Кондрахин.

Врач отдельно остановился на необходимости правильного питания в период восстановления. 

В первую очередь, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также отказаться от алкоголя по меньше мере на месяц. 

Еще одно важное требование — снизить уровень физических нагрузок. 

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что люди, госпитализированные с подтвержденным COVID-19, чаще остальных пациентов снова оказывались в больнице. 

В большинстве случаев причиной повторной госпитализации был рецидив COVID-19 — инфекция возвращалась у 30% пациентов. 

Теги:
врач, больница, госпитализация, здоровье, пандемия, коронавирус



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