В Хорезмской области и Ургенче назначены новые хокимы

Во время внеочередной сессии кенгаша народных депутатов на должность главы районной администрации был избран Шавкат Яхшибоев иОйбек Холбоев.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Багатском районе Хорезмской области прошла внеочередная сессия кенгаша народных депутатов, в ходе которой участники встречи рассмотрели организационный вопрос.

Во время мероприятия на должность исполняющего обязанности хокима Багатского района был избран Шавкат Яхшибоев, сообщает пресс-служба хокимията Хорезмской области.

Хокимият Хорезмской области Шавкат Яхшибоев

До назначения он работал начальником областного управления культуры.

Хокимият Хорезмской области Ойбек Холбоев

Бывший хоким Багатского района Ойбек Холбоев стал главой администрации Ургенча.