В Хорезмской области и Ургенче назначены новые хокимы

Общество 14:37 17.12.2020 (обновлено 15:58 17.12.2020) Получить короткую ссылку 97 0 0
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Во время внеочередной сессии кенгаша народных депутатов на должность главы районной администрации был избран Шавкат Яхшибоев иОйбек Холбоев.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Багатском районе Хорезмской области прошла внеочередная сессия кенгаша народных депутатов, в ходе которой участники встречи рассмотрели организационный вопрос.
Во время мероприятия на должность исполняющего обязанности хокима Багатского района был избран Шавкат Яхшибоев,
сообщает пресс-служба хокимията Хорезмской области.
До назначения он работал начальником областного управления культуры.
Бывший хоким Багатского района Ойбек Холбоев
стал главой администрации Ургенча.