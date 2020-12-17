Узбекистанцам будут платить за фиксацию экологических правонарушений

Лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах правонарушений, поощряются денежной премией в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Узбекистане за фиксацию экологических правонарушений граждане получат денежное вознаграждение, говорится в новом постановлении.

"Отправившие фото- и видеоматериалы с нарушением в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования лица получат денежное вознаграждение. Данное правило вводится с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 января 2021 года действуют следующие правила:

– фотоснимки и видеозаписи о правонарушениях в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, отправленные населением в специальную информационную систему Госкомэкологии в Интернете, рассматриваются в порядке, установленном в Кодексе об административной ответственности;

– лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах правонарушений, поощряются денежной премией в размере 15% от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя;

– установление личности правонарушителей на отправленных фотоснимках и видеозаписях по фактам правонарушений осуществляется органами внутренних дел на основании запроса территориальных органов Госкомэкологии;

– не допускается разглашение информации о лицах, представивших фотоснимки, видеозаписи и сообщения о фактах правонарушений.

Госкомэкологии совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций до 1 января 2021 года поручено обеспечить создание в Интернете специальной информационной системы, позволяющей населению осуществлять общественный контроль за состоянием окружающей среды, в том числе работ по обращению с бытовыми и строительными отходами с возможностью размещения фото- и видеоматериалов о правонарушениях в данной сфере. А говорится о внедрении системы принятия оперативных мер по каждому сообщенному факту.

Также поручено усилить меры по подготовке информационно-аналитических и медиаматериалов, направленных на повышение осведомленности общественности о состоянии экологии и охраны окружающей среды, повышению экологической культуры, своевременной профилактике правонарушений.

К этому совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи поручено координировать работы по формированию органами самоуправления граждан системы общественных инспекторов экологического контроля.