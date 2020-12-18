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Приготовление гигантского хот-дога в парке Tashkent City

Вход в парк Tashkent City временно стал платным

Администрация Tashkent City
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15623474/Vkhod-v-park-Tashkent-City-vremenno-stal-platnym.html

Взрослый билет обойдется в десять тысяч сумов, детский — в пять тысяч. Въезд на легковом авто стоит 20 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Вход в парк Tashkent City будет платным до 10 января включительно, сообщили в администрации комплекса.

Стоимость билетов:

  • взрослый (с 12 лет) — десять тысяч сумов;
  • детский (от пяти до 12 лет) — пять тысяч сумов;
  • пенсионеры — пять тысяч сумов (при наличии удостоверения);
  • легковые автомобили — 20 тысяч сумов с учетом пассажиров.

Бесплатно посетить парк могут дети до пяти лет и инвалиды (при наличии удостоверения).

Как рассказали в администрации, гостей в ближайшие дни ждут праздник шоколада, карнавал аниматоров, парад Дедов Морозов и многое другое. 

Напомним, парк Tashkent City был достроен осенью 2019 года. Он является сердцем делового центра.

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Теги:
Tashkent City, парк, Узбекистан, Ташкент



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