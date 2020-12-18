Вход в парк Tashkent City временно стал платным

Взрослый билет обойдется в десять тысяч сумов, детский — в пять тысяч. Въезд на легковом авто стоит 20 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Вход в парк Tashkent City будет платным до 10 января включительно, сообщили в администрации комплекса.

Стоимость билетов:

взрослый (с 12 лет) — десять тысяч сумов;

детский (от пяти до 12 лет) — пять тысяч сумов;

пенсионеры — пять тысяч сумов (при наличии удостоверения);

легковые автомобили — 20 тысяч сумов с учетом пассажиров.

Бесплатно посетить парк могут дети до пяти лет и инвалиды (при наличии удостоверения).

Как рассказали в администрации, гостей в ближайшие дни ждут праздник шоколада, карнавал аниматоров, парад Дедов Морозов и многое другое.

Напомним, парк Tashkent City был достроен осенью 2019 года. Он является сердцем делового центра.