Вход в парк Tashkent City временно стал платным

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Вход в парк Tashkent City будет платным до 10 января включительно, сообщили в администрации комплекса.
Стоимость билетов:
- взрослый (с 12 лет) — десять тысяч сумов;
- детский (от пяти до 12 лет) — пять тысяч сумов;
- пенсионеры — пять тысяч сумов (при наличии удостоверения);
- легковые автомобили — 20 тысяч сумов с учетом пассажиров.
Бесплатно посетить парк могут дети до пяти лет и инвалиды (при наличии удостоверения).
Как рассказали в администрации, гостей в ближайшие дни ждут праздник шоколада, карнавал аниматоров, парад Дедов Морозов и многое другое.
Напомним, парк Tashkent City был достроен осенью 2019 года. Он является сердцем делового центра.