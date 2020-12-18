На выходных в Узбекистан вернется настоящая зима

Повсеместно пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. На выходных Узбекистан ждет настоящая зима: вторжение холодного и влажного воздуха с южных районов России вызовет ухудшение погоды по всей республике, сообщает Узгидромет.

"Повсеместно пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с", - говорится в сообщении.

В воскресенье по западным районам осадки прекратятся, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям выпадение снега продолжится до второй половины дня и лишь по крайнему югу и в Ферганской долине осадки сохранятся в течение всего дня.

Температура воздуха к воскресенью понизится до −2 градусов.