20:46 18 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Зима в Ташкенте

На выходных в Узбекистан вернется настоящая зима

Sputnik / Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
104 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15630924/Na-vykhodnykh-v-Uzbekistan-vernetsya-nastoyaschaya-zima.html

Повсеместно пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. На выходных Узбекистан ждет настоящая зима: вторжение холодного и влажного воздуха с южных районов России вызовет ухудшение погоды по всей республике, сообщает Узгидромет.

"Повсеместно пройдут осадки в виде дождя с переходом в снег. Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с", - говорится в сообщении.

В воскресенье по западным районам осадки прекратятся, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской и Кашкадарьинской областям выпадение снега продолжится до второй половины дня и лишь по крайнему югу и в Ферганской долине осадки сохранятся в течение всего дня.

Температура воздуха к воскресенью понизится до −2 градусов.

Теги:
снегопад, Снег, погода, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (на экране в центре) во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
Шавкат Мирзиёев на правах председателя в СНГ озвучил инициативы Узбекистана
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться