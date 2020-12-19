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Врач назвал две стадии развития COVID-19

© AFP 2018 / SCOTT OLSON
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201219/15633435/Vrach-nazval-dve-stadii-razvitiya-COVID-19.html

По словам специалиста, выработка антител не всегда положительно влияет на организм человека. Подробнее об этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Заболевание коронавирусной инфекцией имеет несколько стадий развития. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. 

Взятие анализа на выявление коронавирусной инфекции
AFP / THOMAS KIENZLE
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Первый этап — это ОРВИ. Врач пояснил, что у большинства болезнь заканчивается на этом этапе.

Это объясняется тем, что многие люди с рождения обладают отличным противовирусным иммунитетом.

У пациентов со слабым иммунитетом заболевание, как правило, перетекает во вторую стадию — вирусемию.

Это означает, что вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму. 

Болибок отметил, что спустя примерно неделю начинается выработка антител, однако особенность COVID-19 в том, что этот процесс может лишь усугубить ход заболевания. 

"Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", — пояснил специалист.

Он порекомендовать тщательно следить за процессами в организме и вовремя обращаться за помощью к врачам. 

После того, как пациент преодолевает острую фазу болезни, необходимо тут же начинать курс восстановительной терапии, заключил Болибок. 

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



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