Врач назвал две стадии развития COVID-19

По словам специалиста, выработка антител не всегда положительно влияет на организм человека. Подробнее об этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Заболевание коронавирусной инфекцией имеет несколько стадий развития. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Первый этап — это ОРВИ. Врач пояснил, что у большинства болезнь заканчивается на этом этапе.

Это объясняется тем, что многие люди с рождения обладают отличным противовирусным иммунитетом.

У пациентов со слабым иммунитетом заболевание, как правило, перетекает во вторую стадию — вирусемию.

Это означает, что вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму.

Болибок отметил, что спустя примерно неделю начинается выработка антител, однако особенность COVID-19 в том, что этот процесс может лишь усугубить ход заболевания.

"Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", — пояснил специалист.

Он порекомендовать тщательно следить за процессами в организме и вовремя обращаться за помощью к врачам.

После того, как пациент преодолевает острую фазу болезни, необходимо тут же начинать курс восстановительной терапии, заключил Болибок.