Врач назвал две стадии развития COVID-19

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Заболевание коронавирусной инфекцией имеет несколько стадий развития. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Первый этап — это ОРВИ. Врач пояснил, что у большинства болезнь заканчивается на этом этапе.
Это объясняется тем, что многие люди с рождения обладают отличным противовирусным иммунитетом.
У пациентов со слабым иммунитетом заболевание, как правило, перетекает во вторую стадию — вирусемию.
Это означает, что вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и распространяется по организму.
Болибок отметил, что спустя примерно неделю начинается выработка антител, однако особенность COVID-19 в том, что этот процесс может лишь усугубить ход заболевания.
"Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс", — пояснил специалист.
Он порекомендовать тщательно следить за процессами в организме и вовремя обращаться за помощью к врачам.
После того, как пациент преодолевает острую фазу болезни, необходимо тут же начинать курс восстановительной терапии, заключил Болибок.