Новый год, гуляем!: в Ташкенте почти на месяц перекрыли несколько улиц

В связи с празднованием наступающего Нового года, в центре столицы запланировано проведение различных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с новогодними гуляниями почти месяц будут перекрыты несколько улиц:

улица Буюк Турон — в части от проспекта А. Навои до улицы Матбуотчилар;

улица Зарафшан — в части от улицы А. Навои до улицы Матбуотчилар;

улица Истиклол — в части от улицы Буюк Турон до проспекты Амира Темура;

проспект Мустакиллик — в части от улицы Зарафшан до площади Амира Темура.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент В Ташкенте почти на месяц перекроют несколько улиц

Движение транспорта на данных участках будет приостановлено с 6 утра 20 декабря до полуночи 15 января 2021 года, сообщили в столичном хокимияте.