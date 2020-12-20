Новый год, гуляем!: в Ташкенте почти на месяц перекрыли несколько улиц

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В связи с празднованием наступающего Нового года, в центре столицы запланировано проведение различных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с новогодними гуляниями почти месяц будут перекрыты несколько улиц:
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улица Буюк Турон — в части от проспекта А. Навои до улицы Матбуотчилар;
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улица Зарафшан — в части от улицы А. Навои до улицы Матбуотчилар;
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улица Истиклол — в части от улицы Буюк Турон до проспекты Амира Темура;
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проспект Мустакиллик — в части от улицы Зарафшан до площади Амира Темура.
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Пресс-служба хокимията г. Ташкент
В Ташкенте почти на месяц перекроют несколько улиц
Движение транспорта на данных участках будет приостановлено с 6 утра 20 декабря до полуночи 15 января 2021 года, сообщили в столичном хокимияте.