15:40 20 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск

Новый год, гуляем!: в Ташкенте почти на месяц перекрыли несколько улиц

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
193 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15634305/Novyy-god-gulyaem-v-Tashkente-pochti-na-mesyats-budut-perekryty-neskolko-ulits.html

В связи с празднованием наступающего Нового года, в центре столицы запланировано проведение различных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Ташкенте в связи с новогодними гуляниями почти месяц будут перекрыты несколько улиц:

  • улица Буюк Турон — в части от проспекта А. Навои до улицы Матбуотчилар;

  • улица Зарафшан — в части от улицы А. Навои до улицы Матбуотчилар;

  • улица Истиклол — в части от улицы Буюк Турон до проспекты Амира Темура;

  • проспект Мустакиллик — в части от улицы Зарафшан до площади Амира Темура.

В Ташкенте почти на месяц перекроют несколько улиц
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
В Ташкенте почти на месяц перекроют несколько улиц

Движение транспорта на данных участках будет приостановлено с 6 утра 20 декабря до полуночи 15 января 2021 года, сообщили в столичном хокимияте. 

Теги:
хокимият, Хокимият Ташкента, улица, перекрытие движения, Ташкент, Новый год



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Более 700 жителей Карабаха получили медпомощь в полевом госпитале Минобороны РФ
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться